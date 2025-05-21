В Улан-Удэ перед судом предстанет распространитель мефедрона

В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в сбыте наркотических средств в составе ОПГ. Рассмотрение дела пройдет в Железнодорожном городском суде. За сбыт мефедрона мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

- Органом следствия установлено, что обвиняемый вступил в преступную группу, занимающуюся незаконной реализацией синтетических наркотиков через интернет-магазин. С сентября по октябрь 2024 г. после получения партии запрещенки он оборудовал на территории Советского района два тайника с закладками, сфотографировал их и отправил координаты куратору. В дальнейшем наркотики сбыл местному жителю, - рассказали в прокуратуре республики.

В ноябре 2024 г. мужчина оборудовал на территории Железнодорожного района 10 тайников с закладками. В тот же день его задержали сотрудники полиции.

- В ходе обыска дома у него было обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере массой свыше 283 гр., подготовленное для распространения среди наркопотребителей. На денежные средства, полученные обвиняемым за реализацию наркотических средств, наложен арест. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ, - добавили в прокуратуре.

Фото: полиция Бурятии