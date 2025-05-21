Жители Бурятии могут улететь из Улан-Удэ в Кемерово

В Бурятии авиакомпания Red Wings начала выполнение прямых рейсов между Улан-Удэ и Кемерово. Полеты осуществляются на самолете SSJ-100, время в пути составит 2 часа 25 минут.Как сообщает аэропорт «Байкал», до 30 мая вылеты из Улан-Удэ будут происходить по пятницам в 8:40. А со 2 июня самолеты будут летать по понедельникам и средам.«Билеты на рейс Улан-Удэ - Кемерово доступны по субсидированным тарифам для пассажиров всех категорий благодаря государственной поддержке», - отметили в аэропорту.