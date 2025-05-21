Заключенным в Бурятии не дают переписываться с законными жёнами

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия Юлии Жамбаловой поступили обращения на нарушения прав осужденных, содержащихся в исправительной колонии №2. Они жалуются на то, что сотрудники УФСИН препятствуют их общению с родственниками и не доставляют письма адресату.

- Как следует из обращения осужденного, он написал письмо супруге и передал сотруднику исправительного учреждения, для осуществления цензуры, срок которой не должен превышать более 3-х рабочих дней. Однако супруга осужденного письмо так и не получила, - пишет Юлия Жамбалова.

Так же в адрес Уполномоченного обратилась супруга осужденного, который содержится в едином помещении камерного типа за нарушения режима содержания, где свидания и телефонные переговоры запрещены.

- Осужденные, содержащиеся там связь с родственниками могут поддерживать только путем переписки. Как следует из обращения, жена осужденного не получает все письма написанные супругом, а сроки поступления писем составляют 2-3 месяца, -добавила Жамбалова.

По данным фактам Уполномоченным была инициирована прокурорская проверка. По ее результатам было установлено, что доводы заявителей о нарушениях прав осужденных на право переписки подтверждаются и признаны обоснованными. Для устранения нарушений уголовно-исполнительного законодательства в адрес начальника ФКУ исправительной колонии №2 внесено представление.

Фото: loon.site