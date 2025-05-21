Леса Улан-Удэ патрулирует дрон

В Улан-Удэ городские леса в период действия особого противопожарного режима контролируют не только пешие и автопатрули, но и беспилотник, сообщили в МБУ «Городское лесничество».- Это позволяет внимательно следить за самыми удаленными уголками городских лесов, куда сложно добраться другим способом, – сказала главный лесничий Ксения Малых.Улан-удэнцев просят не посещать городские леса во время противопожарного режима, не разводить открытый огонь, не бросать окурки и не жечь траву. При обнаружении лесного пожара надо сразу звонить по телефону 20-44-44 или на номер «112».