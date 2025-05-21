Общество 21.05.2025 в 11:44

В Забайкалье всех собак зарегистрируют под угрозой штрафов

Владельцев хомячков, кошек и попугаев от обязательной «прописки» освободят
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье всех собак зарегистрируют под угрозой штрафов
Фото: архив «Номер один»
В Забайкальском крае введут обязательную регистрацию для владельцев собак. Об этом стало известно Zab.ru на заседании аграрного комитета регионального Заксобрания.

Согласно депутатской инициативе, хозяева собак будут обязаны прийти в ветслужбу, зарегистрировать четвероногих и получить для них специальный документ, в котором будут отображены приметы конкретного пса (длина, окрас и пр.).

Зарегистрировать придется всех - от крошечного чихуахуа или терьера до сторожевой овчарки. Иначе прилетит штраф. Правда, без конфискации.

Для владельцев кошек, попугаев, хомячков и других питомцев регистрация сохранит добровольный характер. Процедуру учёта животных возложат на Государственную ветеринарную службу. Работы им явно прибавится.

Отдельным законодательным актом предлагается установить административную ответственность за отсутствие регистрации. Правом составлять административные протоколы планируют наделить как административные комиссии, так и сотрудников полиции.

Оба законопроекта будут рассмотрены в первом чтении во время ближайшей сессии регионального парламента.
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