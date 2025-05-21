Общество 21.05.2025 в 11:47

За три часа в Бурятии высадили 8 тысяч деревьев

Акция по посадке леса прошла в Тарбагатайском районе
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Текст: Елена Кокорина
За три часа в Бурятии высадили 8 тысяч деревьев

20 мая в честь 80-летия Победы в Тарбагатайском районе Бурятии прошла масштабная акция по посадке леса. Всего за три часа ее участники сумели высадить 8 тысяч деревьев.

- Мы собрали неравнодушных людей, готовых внести свой вклад в озеленение нашей планеты и посадили тысячи деревьев. Это событие стало частью Всероссийской акции «Посади лес», организованной движением ЭКА. Благодарим всех, кто присоединился к нам и помог сделать наш мир зеленее. Если вы не успели поучаствовать в этом мероприятии, не расстраивайтесь – впереди еще много возможностей внести свой вклад в защиту природы Бурятии. Давайте вместе продолжать создавать зеленое будущее, - сообщил известный эко-активист республики Чингиз Болотов.

Известно, что в акции принимали участие сотрудники УФСИН, СПИД-ЦЕНТРА,члены Молодёжной палаты и просто активные жители Улан-Удэ.

Фото: Чингис Болотов

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