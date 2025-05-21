Общество 21.05.2025 в 12:16

Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав

Власти обсудили, как отучить жителей от безнадзорного выпаса скота
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав
Фото: архив «Номер один»
Основной причиной недополучения урожая является бесконтрольный выпас скота, заявил министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев на выездном совещании Народного Хурала в Иволгинском районе. Помимо массовых потрав посевов, гуляющий без присмотра скот создает угрозу эпизоотической безопасности региона и является причиной дорожно-транспортных происшествий.

«Фермеры в районах постоянно жалуются на потравы, - подчеркнул Амгалан Дармаев. - Они вкладывают огромные деньги и силы в работу с землей, а в итоге все их труды уничтожаются безответственностью односельчан».

Как сообщили в Минсельхозе, правила выпаса скота утвердили еще в 2010 году. Однако, по данным муниципалитетов, из 279 сельских поселений республики выпас организован лишь в 105 (38%), а в 174 (62%) – отсутствует.

Для решения проблемы власти республики принимают комплексные меры. В 2023 году за нарушения правил выпаса скота увеличили штрафы. Теперь они составляют от 3 до 5 тысяч рублей на граждан, а для юридических лиц достигают 100 тысяч рублей. В 2024 году за это было составлено 285 протоколов.

Особое внимание уделяется созданию пунктов временного содержания, так называемых «штраф-стоянок» для безнадзорного скота. Передовым муниципалитетом в решении этого вопроса стал Иволгинский район. Здесь оборудован пункт временного содержания скота, работают подрядчики по отлову животных. Они используют спецтехнику и снотворное, исключающие травмирование скота. На законодательном уровне введено идентификация сельхозживотных методам чипирования. Закуплено 8 сканеров для считывания чипов, что позволяет быстро находить хозяев безнадзорных животных.

Принятые меры дали результаты. Так, если в 2023 году в Иволгинском районе зафиксировали 46 ДТП с участием животных, то в 2024 - уже 34, а с начало этого года было всего 6 случаев.

Опыт Иволгинского района уже берут на вооружение другие территории.

«Иволгинцы доказали, что проблему можно решить, если подходить к ней комплексно и последовательно. Их опыт должен стать примером для всех районов Бурятии», - отметил министр.

А в Тарбагатайском района местные жители самостоятельно организовали систему выпаса. Здесь практикуется поочередный выпас скота силами самих владельцев или через наем пастухов.

Еще одним эффективным решением стало использование электроизгородей - министерство сельского хозяйства поддерживает эту инициативу, компенсируя 50% стоимости оборудования. Так, огораживание 1 га площади ориентировочно обойдется в 2,5 тыс. рублей. Уже семь фермеров Тарбагатайского района успешно применяют систему «электропастух» на своих угодьях.

Как подчеркивают в министерстве, для кардинального решения проблемы необходима системная работа. Опыт Иволгинского и Тарбагатайского районов будут распространять на всю республику.
Теги
скот фермеры

Все новости

В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница
21.05.2025 в 12:53
За уродливую обрезку деревьев в Улан-Удэ оштрафуют управляющую компанию
21.05.2025 в 12:36
Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%
21.05.2025 в 12:31
Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения
21.05.2025 в 12:26
Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав
21.05.2025 в 12:16
За три часа в Бурятии высадили 8 тысяч деревьев
21.05.2025 в 11:47
В Забайкалье всех собак зарегистрируют под угрозой штрафов
21.05.2025 в 11:44
Леса Улан-Удэ патрулирует дрон
21.05.2025 в 11:36
Театр кукол «Ульгэр» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив
21.05.2025 в 11:31
Нефтеперерабатывающие заводы Монголии строятся быстрыми темпами
21.05.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница
Предприниматель остался из-за нее без денег, и без клубники
21.05.2025 в 12:53
За уродливую обрезку деревьев в Улан-Удэ оштрафуют управляющую компанию
На неприглядный вид насаждений пожаловались горожане
21.05.2025 в 12:36
Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%
Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет
21.05.2025 в 12:31
Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения
Анна Балдаевна имеет много благодарностей и наград за  трудовую  деятельность
21.05.2025 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru