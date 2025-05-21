Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав

Основной причиной недополучения урожая является бесконтрольный выпас скота, заявил министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев на выездном совещании Народного Хурала в Иволгинском районе. Помимо массовых потрав посевов, гуляющий без присмотра скот создает угрозу эпизоотической безопасности региона и является причиной дорожно-транспортных происшествий.«Фермеры в районах постоянно жалуются на потравы, - подчеркнул Амгалан Дармаев. - Они вкладывают огромные деньги и силы в работу с землей, а в итоге все их труды уничтожаются безответственностью односельчан».Как сообщили в Минсельхозе, правила выпаса скота утвердили еще в 2010 году. Однако, по данным муниципалитетов, из 279 сельских поселений республики выпас организован лишь в 105 (38%), а в 174 (62%) – отсутствует.Для решения проблемы власти республики принимают комплексные меры. В 2023 году за нарушения правил выпаса скота увеличили штрафы. Теперь они составляют от 3 до 5 тысяч рублей на граждан, а для юридических лиц достигают 100 тысяч рублей. В 2024 году за это было составлено 285 протоколов.Особое внимание уделяется созданию пунктов временного содержания, так называемых «штраф-стоянок» для безнадзорного скота. Передовым муниципалитетом в решении этого вопроса стал Иволгинский район. Здесь оборудован пункт временного содержания скота, работают подрядчики по отлову животных. Они используют спецтехнику и снотворное, исключающие травмирование скота. На законодательном уровне введено идентификация сельхозживотных методам чипирования. Закуплено 8 сканеров для считывания чипов, что позволяет быстро находить хозяев безнадзорных животных.Принятые меры дали результаты. Так, если в 2023 году в Иволгинском районе зафиксировали 46 ДТП с участием животных, то в 2024 - уже 34, а с начало этого года было всего 6 случаев.Опыт Иволгинского района уже берут на вооружение другие территории.«Иволгинцы доказали, что проблему можно решить, если подходить к ней комплексно и последовательно. Их опыт должен стать примером для всех районов Бурятии», - отметил министр.А в Тарбагатайском района местные жители самостоятельно организовали систему выпаса. Здесь практикуется поочередный выпас скота силами самих владельцев или через наем пастухов.Еще одним эффективным решением стало использование электроизгородей - министерство сельского хозяйства поддерживает эту инициативу, компенсируя 50% стоимости оборудования. Так, огораживание 1 га площади ориентировочно обойдется в 2,5 тыс. рублей. Уже семь фермеров Тарбагатайского района успешно применяют систему «электропастух» на своих угодьях.Как подчеркивают в министерстве, для кардинального решения проблемы необходима системная работа. Опыт Иволгинского и Тарбагатайского районов будут распространять на всю республику.