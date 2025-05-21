Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения

Жительница Заиграевского района Шагдурова Анна Балдаевна отметила 20 мая свой 101-й день рождения. Она родилась в улусе Карасун Баргузинского аймака Бурятской АССР, в большой многодетной, дружной семье.

Самое яркое воспоминание Анны Балдаевны – это не тяжёлые времена и военные годы, а первый день в школе. Рвение к знаниям у девочки было огромное.

- Когда я пришла в школу, не знала русских слов. Целую четверть я только записывала в тетрадь непонятные тогда мне слова, написанные учительницей на доске. Меня спасали усердие и прилежность, которые вскоре дали свои плоды, и незнакомый язык становился более понятным и родным, а учиться было дальше интереснее и веселее, - вспоминает труженица тыла.

В те далёкие годы семье жить приходилось в сторожке, дрова отец возил из леса, детям постарше приходилось подрабатывать на разных работах чтобы как-то своим посильным вкладом помочь семье.

Трудности никого не пугали, дети взрослели и впереди было ожидание осуществления планов и приближение к мечтам, новой взрослой жизни, но война в один миг всё перечеркнула.

- Все мои братья ушли на войну. Когда мне исполнилось 17 лет, приходилось много работать:собирали дрова, сучки, носили воду, выполняли любую работу, но главным занятием у нас с сестрой был пошив шуб для солдат. Мы шили, упаковывали одежду в посылки, а в карманы вкладывали записки «Скорей Победа», и ещё указывали адрес, ведь было очень приятно и радостно, когда приходили с фронта ответы со словами благодарности за тёплый тулуп, согревающий зимой, - рассказывает о годах войны Анна Балдаевна.

В 1943 году Анне доверили ответственную работу в школе - делопроизводителем. Помимо должностных обязанностей ей приходилось заниматься выдачей талонов на муку, распределения хлеба для детей. Она сама ездила на ферму за молоком и каждому рабочему справедливо и честно разливала банкам. Время было тяжёлое : одна малейшая ошибка и можно было получить суровое наказание.

Анна Балдаевна выдержала суровые уроки войны, не очерствела душой и не потеряла радости к жизни. В 1946 году встретила свою половику- будущего мужа, с которым прожила 59 счастливых лет. Благодаря своей трудовой закалке в юности всегда находилась на ответственных должностях. Работала секретарём исполкома Баянгольского сомонного Совета, архивариусом в Баргузинском аймачном исполкоме, заведующей отделом ЗАГС Баргузинского района, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. Анна Балдаевна имеет много благодарностей и наград за трудовую деятельность, но главная награда медаль» За доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-1945 года». Сейчас долгожительница проживает со своей семьей в Заиграевском районе.

- Я - счастливая мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка. С супругом мы воспитали шестерых детей, которые подарили мне 17 внуков, 31 правнука и 9 праправнуков! - гордо говорит мать-героиня.

В день рождения отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительную открытку от Главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарочную карту ООО «Титан», подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы!

Фото: Минсоцзащиты РБ