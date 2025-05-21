Общество 21.05.2025 в 12:26

Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения

Анна Балдаевна имеет много благодарностей и наград за  трудовую  деятельность
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения

Жительница Заиграевского района Шагдурова Анна Балдаевна отметила 20 мая свой 101-й день рождения. Она родилась в улусе Карасун Баргузинского аймака  Бурятской АССР, в большой  многодетной, дружной семье.

Самое яркое воспоминание Анны Балдаевны – это не тяжёлые времена и военные годы, а  первый  день  в школе. Рвение к знаниям  у  девочки  было  огромное. 

- Когда я пришла в школу, не знала  русских  слов. Целую четверть я только записывала в тетрадь непонятные тогда мне слова, написанные  учительницей на доске. Меня спасали усердие и прилежность, которые вскоре дали свои  плоды, и незнакомый язык  становился более понятным и родным, а учиться было дальше интереснее и веселее, - вспоминает труженица тыла.       

В те далёкие  годы семье жить приходилось в сторожке, дрова отец возил из леса, детям  постарше  приходилось подрабатывать на разных  работах чтобы как-то своим  посильным  вкладом  помочь семье.

Трудности никого не пугали, дети взрослели и впереди было ожидание осуществления планов и приближение к мечтам, новой взрослой жизни, но  война  в  один  миг  всё  перечеркнула.

- Все мои братья ушли на войну.  Когда мне исполнилось 17 лет, приходилось много работать:собирали дрова, сучки, носили воду, выполняли любую работу, но главным занятием у нас с сестрой был пошив шуб для солдат. Мы шили, упаковывали одежду в посылки, а в карманы  вкладывали  записки «Скорей Победа», и ещё указывали  адрес, ведь  было очень приятно  и радостно, когда приходили с фронта ответы со словами благодарности за тёплый тулуп, согревающий  зимой, - рассказывает о годах войны Анна Балдаевна.

В 1943 году  Анне доверили  ответственную  работу  в школе - делопроизводителем. Помимо  должностных  обязанностей  ей  приходилось заниматься  выдачей  талонов   на  муку, распределения хлеба для  детей. Она сама  ездила  на  ферму  за  молоком  и каждому рабочему   справедливо и честно  разливала банкам. Время  было тяжёлое : одна малейшая  ошибка  и можно было  получить  суровое  наказание.

Анна  Балдаевна выдержала  суровые уроки  войны, не  очерствела  душой и не потеряла радости  к жизни. В 1946 году   встретила  свою  половику- будущего  мужа, с которым  прожила   59  счастливых  лет. Благодаря    своей трудовой закалке  в юности всегда  находилась  на  ответственных должностях. Работала  секретарём  исполкома  Баянгольского  сомонного  Совета, архивариусом  в   Баргузинском  аймачном  исполкоме, заведующей  отделом  ЗАГС Баргузинского  района, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району. Анна  Балдаевна  имеет много  благодарностей  и наград за  трудовую  деятельность, но главная  награда  медаль»  За доблестный  труд в Великой  Отечественной   войне1941-1945 года». Сейчас долгожительница проживает со своей семьей в Заиграевском районе. 

- Я - счастливая мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка. С супругом мы воспитали  шестерых детей, которые  подарили мне 17 внуков, 31 правнука и 9 праправнуков! - гордо говорит мать-героиня. 

В день рождения отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району поздравили именинницу с юбилеем,  вручили поздравительную открытку от Главы Бурятии, свидетельство  о предоставлении  единовременной  выплате  участнику  трудового фронта,  подарочную карту  ООО «Титан», подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы!

 

Фото: Минсоцзащиты РБ

Все новости

В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница
21.05.2025 в 12:53
За уродливую обрезку деревьев в Улан-Удэ оштрафуют управляющую компанию
21.05.2025 в 12:36
Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%
21.05.2025 в 12:31
Жительница Заиграевского района Анна Балдаевна отметила 101-й день рождения
21.05.2025 в 12:26
Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав
21.05.2025 в 12:16
За три часа в Бурятии высадили 8 тысяч деревьев
21.05.2025 в 11:47
В Забайкалье всех собак зарегистрируют под угрозой штрафов
21.05.2025 в 11:44
Леса Улан-Удэ патрулирует дрон
21.05.2025 в 11:36
Театр кукол «Ульгэр» выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив
21.05.2025 в 11:31
Нефтеперерабатывающие заводы Монголии строятся быстрыми темпами
21.05.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница
Предприниматель остался из-за нее без денег, и без клубники
21.05.2025 в 12:53
За уродливую обрезку деревьев в Улан-Удэ оштрафуют управляющую компанию
На неприглядный вид насаждений пожаловались горожане
21.05.2025 в 12:36
Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%
Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет
21.05.2025 в 12:31
Фермеры Бурятии остаются без урожая из-за потрав
Власти обсудили, как отучить жителей от безнадзорного выпаса скота
21.05.2025 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru