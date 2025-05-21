Общество 21.05.2025 в 12:31

Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет
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Текст: Иван Иванов
Аналитика Yota: интерес жителей Бурятии к самиздат-площадкам вырос на 26%
Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%. В тоже время книголюбы из Бурятии тоже стали чаще обращаться к самиздату и увеличили трафик на 26%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов.

В целом число пользователей онлайн-сервисов для чтения книг выросло на 10% за год. При этом львиную долю прироста обеспечили именно самиздат-площадки — на них пришлось 62% новых читателей, тогда как классические электронные библиотеки привлекли лишь 38%.

Динамика потребления интернет-трафика также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов — за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет — на них приходится 28% трафика и 29% всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ — на 67%, а объем потребляемого ими трафика — на 60%. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год выросла всего на 25% по количеству пользователей и на 28% по трафику.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются россияне 26-45 лет — 60% пользователей и генерируют такую же долю трафика. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины (52%), а самиздат-площадки предпочитают мужчины (также 52%).

Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ-10 по среднему трафику на пользователя также вошли Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.

Аналитики МегаФона, вместе с тем, уточнили, что в целом на Дальнем Востоке трафик на книжных онлайн-сервисах вырос на 19%. Бурятия занимает шестую строчку рейтинга по объёму загруженных данных. Жители республики больше читают во вторник и четверг, а в выходные дни реже всего. Среди самиздата самым популярным сервисами стали Author Today, Litnet.com и Litgorod, а среди классических сайтов «ЛитРес», Patephone и MyBook.

Справка

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.
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