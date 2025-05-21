За уродливую обрезку деревьев в Улан-Удэ оштрафуют управляющую компанию

В Улан-Удэ управляющая компания незаконно обрезала 27 деревьев на бульваре Карла Маркса. Сигнал по поводу неэстетичной обрезки деревьев поступил от жителя БКМ в Управление административного контроля.

В отношении ответственного должностного лица был составлен административный протокол. Управляющей компании грозит теперь штраф от 5 до 10 тысяч рублей, сообщили в Комитете городского хозяйства.

– Специалисты зафиксировали факт обрезки около 27 деревьев. Управляющая компания не уведомила Комитет о проведении работ за пять дней. Ведётся подсчёт ущерба. Материалы проверки будут направлены в органы внутренних дел для принятия правового решения о возбуждении уголовного дела, — отметила Алёна Азаревич, начальник отдела Управления административного контроля Комитета городского хозяйства.

Управляющие компании призывают соблюдать установленные нормы и беречь зелёные насаждения города.

Фото: Номер один