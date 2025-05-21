Общество 21.05.2025 в 12:53

В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница

Предприниматель остался из-за нее без денег, и без клубники
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ объявилась ягодная мошенница

18-летняя улан-удэнка будет привлечена к уголовной ответственности за мошенничество при покупке сезонных ягод. В дежурную часть полиции с заявлением на нее обратился местный индивидуальный предприниматель.

- Мужчина рассказал, что арендует торговое место у ТРЦ на ул. Балтахинова, где реализует сезонные ягоды. На протяжении двух дней две девушки приобрели у него 16 ящиков клубники весом 30 кг. Оплатила покупку одна из гражданок переводом на карту, показала уведомление о списании средств, но деньги на его счет так и не поступили. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемую злоумышленницу, которой оказалась 18-летняя горожанка. Следователю она рассказала, что похитила ягоды для дальнейшей перепродажи.

- Она подделала чек о переводе и продемонстрировала его продавцу во время покупки четырех ящиков клубники. Мужчина доверился и не стал проверять поступление средств в банковском приложении. На следующий день девушка вновь приехала к месту продажи ягод и, показав чек об оплате, похитила уже 12 ящиков клубники общей стоимостью около 14,5 тысяч рублей, - добавили в МВД.

На место происшествия она приезжала вместе с подругой, которая не знала о противоправном деянии своей знакомой и просто помогала ей переносить и грузить ящики с ягодами в такси. Похищенные ягоды хитроумная дама реализовала случайным прохожим на улице вблизи остановки «Зверосовхоз».

Возбуждено уголовное.

Фото: loon.site

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