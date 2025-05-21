В Закаменском районе скоро завершат строительство нового моста

В Закаменском районе в начале лета завершится строительство нового моста. Мост обеспечит транспортную доступность села Михайловка и соседних населенных пунктов. Капитальный ремонт моста через реку Джида в селе Михайловка продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время завершены работы на 7 опорах из 13 (2 береговых и 11 русловых). Производится установка балок пролетного строения 1-6, и другие работы. На объекте задействовано 20 человек и 5 единиц техники. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.

- Все работы выполняются по графику в соответствии с проектом. Мост находится под постоянным контролем заказчика и строительного контроля, - отметил глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

Фото: минтранс РБ