Общество 21.05.2025 в 15:21

В Бурятию прилетели промышляющие грабежом птицы

Они поселились в Забайкальском нацпарке
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию прилетели промышляющие грабежом птицы

Орлан-белохвост попал в кадр видеокамеры в Забайкальском национальном парке. Самая крупная гнездящаяся в республике хищная птица занесена в Красные книги России и Бурятии. Но примечательна она еще и тем, что часто промышляет грабежом.

- Эти пернатые прилетают весной, ещё до вскрытия рек и озёр. Гнездятся неподалёку от водоёмов. Их меню разнообразно: наиболее обычная и желанная пища – рыба, чаще всего снулая (неживая или заснувшая). Охотно едят найденную падаль, больных и раненых животных, но могут ловить и живую добычу. Некоторые орланы-белохвосты становятся клептопаразитами, а проще говоря – промышляют грабежом. Пользуясь своими размерами, они отбирают пропитание у мелких хищников, например, у чаек или ворон, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»

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