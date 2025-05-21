Общество 21.05.2025 в 15:40
Готовность россиян поддержать новый «сухой закон» находится на минимальном уровне
Граждане полагают, что запреты работают хуже, чем профилактика
Текст: Иван Иванов
Готовность граждан России поддержать антиалкогольную кампанию, если бы таковая была объявлена, находится сегодня на минимальном уровне за все время измерений. Эти данные получены из опроса ВЦИОМ.
Сегодня 39% россиян отрицательно относятся к антиалкогольной кампании 1980-х годов (в 2005 г. их было 37%).
Поддержать же новую антиалкогольную кампанию готовы 53%, не готовы — 43%.
Сегодня 39% опрошенных уверены, что сегодня люди пьют меньше, чем во времена Михаила Горбачева (+35% по сравнению с опросом 2005 г.).
Главным способом борьбы с алкоголизмом россияне называют пропаганду здорового образа жизни - 60% опрошенных. Их число увеличилось на 21% по сравнению с 2005 годом.
Как отмечают во ВЦИОМ, судя по полученным данным, политика тотальных запретов вызывает в обществе скепсис, особенно у тех, кто уже пережил аналогичный опыт и видел неэффективность и побочные эффекты прошлых запретов. Возможно также, что такие данные говорят не столько об алкоголе (в последние годы ситуация действительно улучшилась), сколько об усталости от жестких запретов и запрос на мягкие, добровольные формы профилактики.
Сегодня 39% россиян отрицательно относятся к антиалкогольной кампании 1980-х годов (в 2005 г. их было 37%).
Поддержать же новую антиалкогольную кампанию готовы 53%, не готовы — 43%.
Сегодня 39% опрошенных уверены, что сегодня люди пьют меньше, чем во времена Михаила Горбачева (+35% по сравнению с опросом 2005 г.).
Главным способом борьбы с алкоголизмом россияне называют пропаганду здорового образа жизни - 60% опрошенных. Их число увеличилось на 21% по сравнению с 2005 годом.
Как отмечают во ВЦИОМ, судя по полученным данным, политика тотальных запретов вызывает в обществе скепсис, особенно у тех, кто уже пережил аналогичный опыт и видел неэффективность и побочные эффекты прошлых запретов. Возможно также, что такие данные говорят не столько об алкоголе (в последние годы ситуация действительно улучшилась), сколько об усталости от жестких запретов и запрос на мягкие, добровольные формы профилактики.
Тегиалкоголь