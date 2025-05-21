Готовность россиян поддержать новый «сухой закон» находится на минимальном уровне

Готовность граждан России поддержать антиалкогольную кампанию, если бы таковая была объявлена, находится сегодня на минимальном уровне за все время измерений. Эти данные получены из опроса ВЦИОМ.Сегодня 39% россиян отрицательно относятся к антиалкогольной кампании 1980-х годов (в 2005 г. их было 37%).Поддержать же новую антиалкогольную кампанию готовы 53%, не готовы — 43%.Сегодня 39% опрошенных уверены, что сегодня люди пьют меньше, чем во времена Михаила Горбачева (+35% по сравнению с опросом 2005 г.).Главным способом борьбы с алкоголизмом россияне называют пропаганду здорового образа жизни - 60% опрошенных. Их число увеличилось на 21% по сравнению с 2005 годом.Как отмечают во ВЦИОМ, судя по полученным данным, политика тотальных запретов вызывает в обществе скепсис, особенно у тех, кто уже пережил аналогичный опыт и видел неэффективность и побочные эффекты прошлых запретов. Возможно также, что такие данные говорят не столько об алкоголе (в последние годы ситуация действительно улучшилась), сколько об усталости от жестких запретов и запрос на мягкие, добровольные формы профилактики.