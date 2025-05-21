Бродячий скот остается проблемой для Бурятии

Заседание вел Владимир Павлов, председатель Народного Хурала. Одним из рассмотренных вопросов стало положение с бесконтрольным выпасом КРС и других видов сельхозживотных вне мест, установленных органами власти. Речь, конечно, идет о скоте с личных подворий. У фермеров, у сельхозорганизаций, как правило, выпас скота налажен на должном уровне. А немало нерадивых индивидуальных владельцев скота регулярно отпускают свое поголовье пастись где придется. Это приносит немало проблем.





Один из способов борьбы с нарушениями – изъятие скота с места несанкционированного выпаса и его содержание на своеобразной «штрафстоянке» (по районам были разосланы методические рекомендации по созданию последних). «Есть соответствующее поручение главы Республики Бурятия по итогам встречи с представителями агробизнеса 27 ноября 2024 года», - напомнил Амгалан Дармаев.





«Главы всех шести сельских поселений у нас определили 32 места выпаса. Еще в 2010 году утверждены правила содержания, выпаса и прогона скота», - выступил Николай Емонаков, глава Иволгинского района.





Также Николай Емонаков сообщил, что из-за санкций значительно возросла стоимость снотворного, которое используется в работе с безнадзорным скотом. А ведь потом затраты на снотворное перекладываются на владельца задержанной головы скота. Сложность и в том, что для погрузки животного нужна специализированная техника, чтобы не покалечить. Ну и чисто эмоционально, владельцы задержанного скота негативно реагируют на случившееся.





Андрей Гнеушев, глава Тарбагатайского района, в своем выступлении рассказал о положении в своем районе. Там из 10 поселений выпас скота организован в 9 (суммарно, 91 место выпаса). В большинстве надзор за выпасом скота ведут собственники, но есть ряд сел, где скот пасет пастух, по договору. «В сельском поселении «Заводское» места выпаса скота не определены в связи с отсутствие свободных сельхозземель (основную часть территории занял лесной фонд)» - сообщили собравшимся.





У тарбагатайцев выпас скота с личных подворий организован хорошо, но есть вопросы с самовыгулом лошадей. Поэтому прорабатывается тема строительства «штрафстоянки» для задержанных сельхозживотных, создания комиссии по контролю за организации выпаса и т. д. Владимир Павлов предложил участникам заседания перенять опыт работы тарбагатайцев. Вместе с тем, председатель Хурала, обратил внимание на Тункинский район, где есть проблемы с организацией выпаса скота личных подсобных хозяйств.

«Очень хорошо, что мы заслушали два района, которые являются лидерами в работе по вопросу выпаса. Но часто муниципалитеты жалуются, что нет земли для организации выпаса скота. Однако по факту земля есть – надо усилить работу по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель. Зачастую земля возле поселения есть, но находится в паях, по 30 лет не обрабатывается. Еще раз призываю глав районов, поселений, муниципальных депутатов, усилить здесь работу», - выступил Семен Матхеев.





В Бурятии прошло очередное заседание Совета представительных органов власти при Народном Хурале. Как известно, этот орган рассматривает наиболее актуальные вопросы жизни региона. На сей раз заседание принял Иволгинский район.Амгалан Дармаев, зампред правительства-министр сельского хозяйства Бурятии, выступивший с докладом, признал, что положение с выпасом напряженное.Министр отметил, что бесконтрольное передвижение сельхозживотных приводит к ДТП с участием скота, животные выходят даже на железнодорожные пути, происходит потрава сенокосов и посевов. Это также несет угрозу эпизоотическому благополучию – при самовольном выпасе, к примеру, в местах сибиреязвенных захоронений.Участникам совещания напомнили, что вопрос содержания и выпаса сельхозживотных на селе относится к сфере благоустройства населенных пунктов. Минсельхоз республики давно утвердил типовые правила содержания, выпаса и прогона таких животных на территории муниципальных образований. В частности, выпас должен проходить на пастбищах и под надзором владельца (или пастуха). За выпас в неположенном месте предусмотрена административная ответственность.В прошлом году административными комиссиями при райадминистрациях было составлено 285 протоколов о нарушениях при выпасе. Было наложено штрафов на 835 тыс. рублей.Сейчас «штрафстоянки» организованы в городах Закаменск, Кяхта, Северобайкальск, Иволгинском районе. В других районах работы пока продолжаются и главной проблемой является отсутствие подрядной организации, которая бы занялась этим делом.Есть вопросы по учету, маркированию скота.Чтобы защититься от потрав, сельхозтоваропроизводители копали по периметру своих полей рвы. Но это было признано не соответствующим законодательству. Более технологическим смотрится использование электроизгородей. В рамках госпрограммы по развитию АПК, фермерам доступно возмещение до половины затрат на их приобретение.В 2023 году было просубсидировано приобретение одного комплекта электроизгороди. В 2024 году уже семи комплектов. Этим защитным инструментом обзавелись фермеры Бичурского, Джидинского, Тарбагатайского и Кяхтинского районов. Участникам заседания сообщили, что основной урон по недополучению урожая в республике наносят потравы, а не нарушение агротехники.Иволгинский район республики поделился своим опытом в деле борьбы с подобными нарушениями закона - он является одним из лидеров в системной работе по наведению порядка с «бродячим» скотом.В Иволгинском районе большое внимание уделяют учету скота. Как отметил районный глава, сейчас зарегистрировано 25 107 голов. Это КРС, МРС, лошади, свиньи и птицы. Волевым решением, в районе проводят политику исключительно чипирования скота. От бирок отказались. С бирками много путаницы. Зачастую бирка сельхозживотного реально находится в кармане его владельца, а не на животном. «Ловишь корову, а он приходит и бирку достает из кармана», - возмутился глава района.Он признал, что руководимый им район, наряду с Тункинским районом, находятся в Бурятии в числе лидеров по числу ДТП с участием сельхозживотных. Николай Емонаков подтвердил, что безнадзорный скот вредит посевам и отметил, что также наносится вред благоустройству. «По программе «Комфортная городская среда» что-то строим, сажаем, но безнадзорные животные ломают, портят», - поделился он проблемой.Картина с вольготно гуляющим скотом понемногу начинает улучшаться. Так, есть улучшение с числом ДТП с участием сельхозживотных. В 2023 году в Иволгинском было 46 ДТП со скотом. В 2024 уже 34. В этом году отмечено 6. На данный вопрос неоднократно обращала внимание полиция. Падение связано, очевидно, с тем, что в 2022 г. создали комиссию, нашли подрядчика и на полутора гектарах земли организовали пункт временного содержания задержанного скота. Купили несколько сканеров для чипов. Началось задержание животных, размещение на «штрафстоянке» и штрафы в адрес нерадивых владельцев. С учетом правоприменительной практики, доработаны муниципальные правовые акты.В целом, по Бурятии есть много неиспользуемой сельхозземли, пастбищ достаточно. Но землю надо быстрее вводить в сельхозоборот. Это подчеркнул в ходе заседания Совета Семен Матхеев, председатель профильного комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.Участники заседания Совета рекомендовали правительству Бурятии усилить работу по координации действий муниципальных властей по профилактике обсуждаемых нарушений, информировать аграриев о возможности получить субсидий на возмещение части затрат на покупку электроизгородей, усилить разъяснительную работу среди населения.Муниципалитетам Совет тоже рекомендовал провести работу по корректировке генпланов сельских поселений в части установления участков для выпаса скота населения, усилить контроль и т. д.Заседание Совета еще раз подтвердило настрой на то, чтобы обозначенные проблемы были решены по всей территории республики. Народный Хурал также продолжит держать эту тему под контролем.Фото: «Номер один»