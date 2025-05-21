Берег Байкала укрепят за 656 миллионов рублей. Федеральные средства помогут защитить берега озера от размывов.

- Общая стоимость проекта по берегоукреплению озера Байкал в Слюдянском муниципальном районе города Байкальска составит порядка 1 миллиарда рублей, из них планируется выделить из федерального бюджета около 656 миллионов, - сообщил «Вестник промышленной безопасности» со ссылкой на руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова.

Дмитрий Кириллов в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции провел совещание с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Проект направлен на предотвращение эрозии береговой линии и предусматривает строительство комплекса берегоукрепительных гидротехнических сооружений общей протяженностью 2,965 километра.

Работы будут проводиться на двух участках: первый протянется от устья реки Солзан до устья Харлахты (1,277 км), второй – от устья Харлахты до устья ручья Красный (1,688 км).

На первом участке планируется возвести откосное берегозащитное и волноотбойное сооружения, а также парапетное сооружение в районе расположения городского пляжа. Для доступа к береговой линии озера Байкал предусмотрены лестничные спуски и пандусы. На втором участке построят волноотбойное сооружение. Для пропуска воды через ГТС предусматривается также устройство металлических водопропускных труб диаметром 1220 мм.

Возведение дамбы будет проходить в рамках комплексной государственной программы «Строительство». Проект гидротехнического сооружения уже готов и получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Сейчас обсуждаются сроки получения финансирования и начала строительных работ, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

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