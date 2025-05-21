В Бурятии запретили посещать местные заказники

В связи с сохраняющейся высокой пожарной опасностью в лесах и введенным на территории Бурятии особым противопожарным режимом, БУ «Бурприрода» вводит ограничение пребывания посетителей на ООПТ регионального значения. Под запрет попадают сразу несколько территорий.

- Посещение заказников, например, озеро Колок в Прибайкальском заказнике, Худакский заказник (тропа к 33-метровому изображению), Энхалукский заказник и других ООПТ регионального значения запрещено. Исключение составляют места вне лесного фонда, например, смотровая площадка для наблюдения за птицами в Боргойском заказнике. При ее посещении необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, - предупреждают в Бурприроде.

Оформление согласования на посещение ООПТ регионального значения через сайт Бурприроды временно ограничено. С разрешенными местами сбора дикоросов и валежника можно ознакомиться на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

На фото - лось, попавшийся в фотоловушку в Кижингинском заказнике. Так что, если вы все-таки собрались ехать в места находящиеся под запретом, знайте – лось вас осуждает.

Фото: Бурприрода