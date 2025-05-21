Общество 21.05.2025 в 17:16
«Мне нечем было кормить детей, так стыдно»
Новосибирцы требуют наказать женщину, которая собрала деньги на выпускной и исчезла
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирцы добиваются наказания для матери двоих детей, которая собрала почти 300 тысяч на выпускной в детском саду и пропала. Как сообщает КП-Новосибирск, сибирячка состояла в родительском комитете, не в первый раз организовывала сборы. Поэтому, когда в 2024 году она взяла инициативу по организации выпускного, никто не был удивлен.
Женщина составила список, на что нужны деньги, и собрала с родителей в среднем по 12 тысяч рублей.
- Она собирала деньги сразу с нескольких групп, потому что их выпускалось три. Общая сумма, которую ей сдали, — 298 тысяч рублей. Так много, потому что мы еще хотели отметить выпускной отдельно с ребятишками на природе. Эта женщина взяла организацию и отдыха на природе на себя. Всех заверила, что всё забронировала, — рассказали родители.
В итоге мама двоих детей пропала, а родителям пришлось заново сбрасываться на праздник. После они написали коллективное заявление в полицию.
Женщина, взявшая деньги, пыталась оправдаться, мол, с мужем развелась, началась черная полоса на работе, зарплаты не хватало:
- Мне нечем было кормить своих детей! Вот я и взяла из тех денег, которые мне родители сдали… Думала, верну. Но не получилось. Деньги я тратила только на еду, аренду квартиры. Я плакала ночами в подушку, меня совесть грызла! Я всё исправлю, верну деньги родителям, - обещала она
Прошел почти год, но деньги мать двоих детей так и не вернула. Полиция после проверки прислала одной из родительниц отказ в возбуждении уголовного дела.
- В ходе проверки материала не получено достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», так как не установлено признаков, указанных в УК РФ. В возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием состава преступления, — сообщается в ответе МВД одной из пострадавших.
Обманутые мамы возмутились и написали обращение в прокуратуру. После жалобы постановление было отменено.
- Оно было отменено ввиду необходимости проведения дополнительной проверки, — сообщалось в ответе прокуратуры от ноября 2024 года.
Однако прошло полгода, а родители так и не получили ответа на вопрос — накажут ли женщину, которая собирала деньги?
- Такое ощущение, дело не движется абсолютно никаким образом, — рассказала одна из пострадавших мам.
Женщина составила список, на что нужны деньги, и собрала с родителей в среднем по 12 тысяч рублей.
- Она собирала деньги сразу с нескольких групп, потому что их выпускалось три. Общая сумма, которую ей сдали, — 298 тысяч рублей. Так много, потому что мы еще хотели отметить выпускной отдельно с ребятишками на природе. Эта женщина взяла организацию и отдыха на природе на себя. Всех заверила, что всё забронировала, — рассказали родители.
В итоге мама двоих детей пропала, а родителям пришлось заново сбрасываться на праздник. После они написали коллективное заявление в полицию.
Женщина, взявшая деньги, пыталась оправдаться, мол, с мужем развелась, началась черная полоса на работе, зарплаты не хватало:
- Мне нечем было кормить своих детей! Вот я и взяла из тех денег, которые мне родители сдали… Думала, верну. Но не получилось. Деньги я тратила только на еду, аренду квартиры. Я плакала ночами в подушку, меня совесть грызла! Я всё исправлю, верну деньги родителям, - обещала она
Прошел почти год, но деньги мать двоих детей так и не вернула. Полиция после проверки прислала одной из родительниц отказ в возбуждении уголовного дела.
- В ходе проверки материала не получено достаточно данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», так как не установлено признаков, указанных в УК РФ. В возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием состава преступления, — сообщается в ответе МВД одной из пострадавших.
Обманутые мамы возмутились и написали обращение в прокуратуру. После жалобы постановление было отменено.
- Оно было отменено ввиду необходимости проведения дополнительной проверки, — сообщалось в ответе прокуратуры от ноября 2024 года.
Однако прошло полгода, а родители так и не получили ответа на вопрос — накажут ли женщину, которая собирала деньги?
- Такое ощущение, дело не движется абсолютно никаким образом, — рассказала одна из пострадавших мам.
Тегимошенничество