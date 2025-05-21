Общество 21.05.2025 в 17:39

Корова провалилась под землю и родила там теленка

Животных спасали с помощью крана
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Текст: Иван Иванов
Корова провалилась под землю и родила там теленка

В Иркутской области в карстовую воронку глубиной 10 метров возле села Хадахан провалилась корова. Об этом сообщают «Новости 360 Ангарск».

Несмотря на падение с высоты, корова осталась жива. Более того, она еще успела родить теленка, пока ее искали. Спасатели в итоге закрепили животных ремнями и вытащили с помощью крана. Корова и ее теленок не пострадали и будут жить.

В администрации села Хадахан рассказали, что данное поле для посевов не используется, поскольку граничит с Братским водохранилищем. Под землей в данном районе расположены залежи гипса, которые вымываются грунтовыми водами и постепенно возникают провалы.

 Ранее в сентябре 2024 года неподалеку от Хадахана, у села Русский Мельхитуй, в подобный карстовый провал попал комбайн вместе с водителем, который погиб. В настоящее время яма возле Хадахана огорожена, местных жителей просят быть осторожнее и избегать опасного места.

 Фото: Номер один

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