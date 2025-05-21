Корова провалилась под землю и родила там теленка
В Иркутской области в карстовую воронку глубиной 10 метров возле села Хадахан провалилась корова. Об этом сообщают «Новости 360 Ангарск».
Несмотря на падение с высоты, корова осталась жива. Более того, она еще успела родить теленка, пока ее искали. Спасатели в итоге закрепили животных ремнями и вытащили с помощью крана. Корова и ее теленок не пострадали и будут жить.
В администрации села Хадахан рассказали, что данное поле для посевов не используется, поскольку граничит с Братским водохранилищем. Под землей в данном районе расположены залежи гипса, которые вымываются грунтовыми водами и постепенно возникают провалы.
Ранее в сентябре 2024 года неподалеку от Хадахана, у села Русский Мельхитуй, в подобный карстовый провал попал комбайн вместе с водителем, который погиб. В настоящее время яма возле Хадахана огорожена, местных жителей просят быть осторожнее и избегать опасного места.
Фото: Номер один