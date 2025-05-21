Общество 21.05.2025 в 17:45

Врач-трансплантолог из Бурятии стал призером Международного конкурса молодых ученых

Он получил диплом III степени за представленную работу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Врач-трансплантолог из Бурятии стал призером Международного конкурса молодых ученых

Врач-трансплантолог из Бурятии Владимир Данилов стал призером Международного конкурса молодых ученых. Он получил диплом III степени за представленную работу. Итоги конкурса были подведены на научно-практической конференции с международным участием «Здоровые почки – для всех» в г. Ташкент. В ней приняли участие ведущие специалисты в области нефрологии, гемодиализа и трансплантации почек из Узбекистана, Казахстана, России, Польши, Японии, Австралии, Белоруссии и других стран.

- Бурятию представили сотрудники Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко: Вера Бадмаева, главный нефролог министерства здравоохранения Бурятии и руководитель Республиканского нефрологического центра, Абир Базыржапов, врач, сердечно-сосудистый хирург и Владимир Данилов, главный трансплантолог минздрава Бурятии, врач-уролог, - сообщили в правительстве Бурятии.

Владимир Данилов получил диплом третьей степени за представленную работу. На секции молодых ученых он поделился клиническим случаем успешного лечения мочекаменной болезни в трансплантированной почке. Камни в пересаженной почке - это редкое явление в трансплантологии.

Врачи-урологи спасли почку пациентке, применив современный, наименее травматичный и результативный метод. В ходе операции врачи полностью фрагментировали и удалили с помощью лазера конкремент, в ином случае существовала угроза потери почки.

 

Фото: правительство Бурятии

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