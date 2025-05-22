Муниципалы заняли половину рынка перевозок

В прошлом году МУП «Управление трамвая» и МУП «Городские маршруты» шли к знаковому рубежу - их общая удельная доля в объеме перевозки пассажиров в Улан-Удэ приближалась к 50%. В настоящее время можно констатировать, что рубеж достигнут. Несмотря на имеющиеся сложности, отрасль идет вперед. Однако действующий тариф влияет на работу общественного транспорта города.Возросшее значение муниципального транспорта видно невооруженным глазом - на улицах все больше трамваев, а также автобусов. Скажем больше, достигнув 50%-ного уровня, муниципалы начинают сегодня переваливать за него. Активный настрой транспортных МУПов, администрации г. Улан-Удэ и многолетние упадочные тенденции среди частных перевозчиков подтверждают, что «муниципальный процент» будет только расти. Это, к слову, происходит на фоне увеличения в городе числа личных автомобилей. В транспортной триаде «муниципалы-частные перевозчики-личный транспорт» самым слабым звеном оказались частники.- Маршрутная сеть города ушла от старой, неэффективной модели полного доминирования автобусов малого класса частных перевозчиков, - отмечают сегодня в администрации г. Улан-Удэ.Падение роли частников совпало с усилением внимания муниципалитета к пассажироперевозкам. На дорогах впервые в истории Улан-Удэ появились выделенные полосы движения для общественного транспорта.В городе выпуск автобусов малого класса частными перевозчиками в 2025 году снизился до 340 единиц (в будний день. - Прим. ред.). С 2020 года частные перевозчики прекратили перевозки по десяти маршрутам: № 28, 51, 54, 64, 4, 25, 92, 23, 29, 30. Существенно снизился выпуск частниками подвижного состава по маршрутам № 21, 44, 46, 100, 19, 33, 57, 55, 77.Отток водителей связан с нерентабельностью пассажироперевозок.- С каждым годом, с каждым днем все дорожает и дорожает. Если в 2019 - 2020 гг. ремонт двигателя обходился в 90 - 100 тыс. рублей, то сейчас цена выросла до 290 - 300 тыс. рублей. Только двигателя. У машины случаются еще и другие поломки: коробка, сцепление и т. д. Наш автопарк сильно сократился: раньше было около 170 машин и столько же водителей, сейчас осталось чуть больше 60. В 2017 году я приобретал себе газель за 1,5 млн рублей, сейчас она стоит около 6 млн рублей. Обновить парк технически устаревших машин крайне сложно ввиду роста цен, - рассказал водитель маршрута № 37 Вячеслав Рыков.Чтобы стабилизировать положение, муниципалитет на некоторых маршрутах организовал движение автобусов МУП «Городские маршруты». Где-то началась совместная работа частников и муниципалов.На эффективную работу автобусных маршрутов по-прежнему влияет тариф. Ожидаемое повышение тарифа с 2024 года произведено не в полном объеме, считает председатель профсоюза работников автомобильного и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластин.- Повышение составило всего 20% от действующего тарифа, что недостаточно для повышения рентабельности пассажирских предприятий. Как следствие, отрасль теряет работников: перевозчики переходят в другие сферы деятельности. Предыдущее незначительное повышение помогло замедлить этот процесс оттока, но не улучшило финансовое положение предприятий. Есть жалобы населения на плохое состояние автобусов и низкое качество обслуживания. Причина этому - несвоевременный ремонт и отсутствие возможности закупать качественные запчасти. Перевозчики вновь направили расчетные материалы, рассчитывая на положительное решение депутатов городского Совета относительно нового повышения тарифа, - сказал он.Совсем недавно г. Улан-Удэ по поручению главы республики направил заявку на новую партию в 30 автобусов среднего класса. Сейчас в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» идет всероссийский отбор заявок от регионов. Опыт участия в федеральных программах уже имеется. Они позволяют с существенной скидкой приобретать в лизинг новый транспорт. Так, в 2022 - 2023 гг. в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в город поступило 73 «Волгабаса» со скидкой 60% от стоимости автобусов за счет федеральной субсидии.Планы по приобретению автобусов есть до 2030 года. Обновление надо проводить, чтобы соответствовать федеральной установке по достижению к 2030 году доли парка общественного транспорта в городах со сроком эксплуатации не старше нормативного. Учитывая то, что средний возраст парка частных перевозчиков Улан-Удэ уже сейчас равен 13 годам, надо готовиться к тому, что предприниматели в ближайшие годы продолжат сокращать свое присутствие на рынке перевозок.В столицу Бурятии то и дело приезжают представители других регионов, чтобы перенять опыт. Потому что в масштабах России г. Улан-Удэ находится на хорошем уровне. Недавно в городе прошла конференция о развитии в стране интеллектуальных транспортных систем. Улан-удэнская ИТС активно развивается, делая управление транспортными потоками все более эффективным. За четыре года модернизировано 86 светофорных объектов, установлено 150 обзорных камер, установлен 231 транспортный детектор. Введена в строй первая в истории города дорожная метеостанция.Со своей стороны, город постоянно изучает опыт других.- Одна из идей - введение электронного проездного. Цифровизация открывает новые возможности. В крупных городах действуют транспортные карты типа «Тройки», «Золотой короны». Но это влечет эмиссию дополнительных карт, их обслуживание, наличие административной структуры, что требует очень существенных бюджетных средств. Мы смотрим, как можно с меньшими бюджетными вливаниями войти в это направление, - говорит Сергей Будагаев, начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-Удэ.Напомним, что в Улан-Удэ с 2023 года установлен льготный проезд для пенсионеров по старости, инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, студентов очной формы обучения. Расходы на финансирование данной меры социальной поддержки взяли на себя органы МСУ г. Улан-Удэ. Кроме этого, реализуются проездные билеты для граждан и школьников. Все проездные билеты реализуются на бумажных носителях. Количество поездок на муниципальном транспорте по ним не ограничено.Перевод в электронный вид потребует допуска к базе данных льготников для подтверждения статуса льготника с привязкой к его банковской карте. Соответственно, необходимо определить орган, где на основании поданных заявлений будет формироваться реестр обратившихся и подтвердивших свой статус льготников с указанием банковских карт, как это сейчас ведется РГУ «Центр социальной поддержки населения» по детям из многодетных семей. В решении данного вопроса необходимо прямое участие исполнительных органов власти Республики Бурятия.- Минцифры России в ряде регионов проводится тестирование виртуальной социальной карты, одной из функций которой является возможность гражданина оплачивать проезд в транспорте с учетом положенных льгот. Поэтому нами направлено предложение в правительство республики рассмотреть возможность внедрения электронных проездных билетов путем создания виртуальной социальной карты жителей Республики Бурятия, - отметил наш собеседник.Отвечая на вызовы времени, городские власти сделали в последние годы ряд шагов. Проработали проблему дублирующих маршрутов. Также во многих местах изменили принцип работы, внедрив практику укороченных маршрутов.Этот новый принцип состоит в том, что автобус доставляет пассажиров из отдаленных микрорайонов до трамвайной линии (или до мест прохождения других маршрутов. - Прим. ред.) и возвращается назад. Что снизило количество автобусов на загруженных магистральных улицах г. Улан-Удэ. И позволило при, увы, ограниченном числе водителей делать на коротких маршрутах больше рейсов.Чтобы уменьшить затраты граждан на поездки, внедрили пересадочный тариф. Он успешно зарекомендовал себя и теперь охватывает все трамвайные и 12 автобусных маршрутов двух МУПов.Развивая транспортную систему, не забывают об уязвимых слоях населения, которым ежегодно реализовывается свыше 50 тыс. льготных проездных. О чем сказано выше.Последние годы отмечены в столице Бурятии большим поступлением транспорта. Растущая доля на рынке перевозок отражает динамичное увеличение количества перевезенных МУПами пассажиров.Транспортное обслуживание улан-удэнцев могло бы быть лучше, но МУПы пока не смогли до конца решить проблему дефицита кадров. Положение на рынке труда непростое, борьба за рабочие руки весьма остра, и зачастую люди предпочитают ездить на заработки на вахту или устроиться на промышленные предприятия Бурятии, чем идти в сферу перевозок пассажиров. Для решения вопроса «Управление трамвая» и «Городские маршруты» повышают зарплаты работников. У водителей муниципальных автобусов, например, среднемесячная заработная плата за I квартал текущего года превысила 100 тыс. рублей на руки.Сегодня в «Городских маршрутах» число водителей достигло 319. В 2022 году - до прихода первых партий больших и средних автобусов - в штате было лишь 114.Но, как отмечают в администрации г. Улан-Удэ, для обеспечения запланированного выпуска 153 автобусов большого и среднего класса и более 20 автобусов малого необходимо иметь в штате 380 водителей. По мере заполнения вакансий выпуск автобусов на линию вырастет. Это позволит увеличить количество рейсов по существующим направлениям, а также ввести дополнительные укороченные маршруты из отдаленных микрорайонов.Все видят, что в Улан-Удэ ремонтируются трамвайные пути, оборудуются современные остановочные пункты, модернизируется техническая база муниципальных предприятий. В МУП «Управление трамвая» в прошлом году проведен капитальный ремонт смотровых канав цеха технического осмотра, установлено три силовых трансформатора.- В МУП «Городские маршруты» проведена большая работа в ремонтном и стояночном боксах. Производственные площади утеплили, сделали хорошее освещение, отремонтировали крышу, и работа в этом направлении продолжается. Раньше в боксах было холодно, поступали жалобы от работников. Помню, например, когда ранее туда выезжали, люди чуть ли не в потемках работали. А сейчас нормальное освещение и температурный режим, - говорит Сергей Будагаев.Транспортная система всегда в списке приоритетов муниципалитета. Ее будут продолжать развивать на благо города и его пассажиров.