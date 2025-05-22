Колесо обозрения на Ольхоне испортило классический вид Байкала

В поселке Хужир на острове Ольхон в местности Шаманка, которая стала визитной карточкой Байкала, иркутские бизнесмены запустили колесо обозрения несмотря на протесты местных жителей и шаманов.

- Колесо обозрения поставили на территории гостевого дома «Матрёшка», расположенного рядом со скалой Шаманкой. Раньше аттракцион был расположен на острове иркутского спортпарка «Поляна». По словам собственника объекта Василия Щербакова, за четыре года жители Свердловского района Иркутска вдоволь накатались на нём, - сообщает портал «Новое телевидение Сибири».

Аттракцион не будет зависеть от электрических сетей Хужира. И станет работать от отдельного генератора и на солнечных батареях.

Отметим, жители также опасаются, что порывы ветра могут повредить конструкцию колеса обозрения, рельеф местности может деформироваться. В свою очередь администрация Хужира и шаманы якобы одобрили возведение аттракциона.

Между тем коммерциализация Ольхона может привести к тому, что священные места перестанут восприниматься как духовные центры, а превратятся в туристические объекты или бизнес-проекты. В этом случае Ольхон может потерять историческое, культурное и духовное наследие

Гору Шаманку сами шаманисты и буддисты считают священной.

Фото: Номер один