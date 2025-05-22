Общество 22.05.2025 в 10:26

В надежде выиграть 10 тысяч долларов жительница Бурятии потеряла 2 млн рублей

Мошенники убедили ее набрать кредитов
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Текст: Елена Кокорина
В надежде выиграть 10 тысяч долларов жительница Бурятии потеряла 2 млн рублей

В Дежурную часть Северо-Байкальского отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя местная жительница, ставшая очередной жертвой мошенников.

- Женщина рассказала, что в ноябре минувшего года в одной из соцсетей ей поступил видеозвонок. Незнакомец сообщил, что она выиграла 10 тысяч долларов, а для их получения нужно пройти обучение по криптовалюте. По его указанию, она скачала приложение по торгам на бирже, в личном кабинете создала счет, где уже находились «выигранные» денежные средства, - рассказали в полиции.

Далее лже-брокер ей сообщил, что для начала заработка необходимо внести первоначальный взнос в размере 1 миллиона рублей. В декабре женщина оформила онлайн-заявку по кредитованию на 1 миллион 149 тысяч рублей, по указанию куратора скачала приложение для вывода средств и приложение по бесконтактной оплате.

- Через банкомат она внесла кредитные деньги и спустя время ей удалось вывести первый заработок – 30 тысяч рублей. В январе с ней связался представитель компании по аутсорсингу. По указанию звонившего заявительница оформила очередной кредит в размере 1 миллиона 170 тысяч рублей и через приложение по бесконтактной оплате вновь перечислила заемные средства на «биржевой счет. В феврале она смогла «заработать» еще 26 тысяч рублей, после чего куратор перестал выходить на связь, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

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