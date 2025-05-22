Общество 22.05.2025 в 11:07

В Бурятии будут уничтожать вредителей

Гусениц, пожирающих леса, ждет атака с воздуха
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии будут уничтожать вредителей
Фото: скриншот видео
В Мухоршибирском районе Бурятии введен режим «Повышенная готовность» на землях лесного фонда. Причиной этого стала угроза гибели леса от опасного вредителя - хвойной волнянки, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Волнянка в лесах Мухоршибирского района расплодилась в 2024 году. Этот вредитель предпочитает для жизни и размножения сосновые леса. Волнянка имеет одногодичный цикл развития. Зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения и до окукливания наносит наибольшие повреждения деревьям, поедая хвою.

- Численность вредителей контролируем с начала обнаружения вспышки. Весной и летом прошлого года участки были обследованы специалистами центра защиты леса. Отдел охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства подготовил необходимые документы для обработки пораженных участков леса. Подписан контракт с ООО «Биота» на проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности хвойной волнянки с примирением биологического препарата авиационным способом. Обработка начнется с 26 мая 2025 года. Площадь, на которой запланирована обработка, составляет 53 110 гектаров, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
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