В Бурятии будут уничтожать вредителей

В Мухоршибирском районе Бурятии введен режим «Повышенная готовность» на землях лесного фонда. Причиной этого стала угроза гибели леса от опасного вредителя - хвойной волнянки, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Волнянка в лесах Мухоршибирского района расплодилась в 2024 году. Этот вредитель предпочитает для жизни и размножения сосновые леса. Волнянка имеет одногодичный цикл развития. Зимует в стадии гусениц в лесной подстилке и верхних слоях почвы. С момента пробуждения и до окукливания наносит наибольшие повреждения деревьям, поедая хвою.- Численность вредителей контролируем с начала обнаружения вспышки. Весной и летом прошлого года участки были обследованы специалистами центра защиты леса. Отдел охраны, защиты лесов Республиканского агентства лесного хозяйства подготовил необходимые документы для обработки пораженных участков леса. Подписан контракт с ООО «Биота» на проведение мероприятий по уничтожению или подавлению численности хвойной волнянки с примирением биологического препарата авиационным способом. Обработка начнется с 26 мая 2025 года. Площадь, на которой запланирована обработка, составляет 53 110 гектаров, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.