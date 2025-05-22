Общество 22.05.2025 в 11:42

В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы

Все улицы обеспечивают проезд к социально значимым объектам
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы

В Гусиноозерске активно идет ремонт дорог. Сейчас ремонтируются дороги на четырех улицах - ул. Карла Маркса, ул. Спортивная – ул. Кузнецова, ул. Школьная и ул. Пушкина – пер. Больничный. Общая протяженность всех отремонтированных участков составит 2,7 километра. Ремонт улиц планируется закончить в 2025 году.

- На всех объектах дорожники ведут работу по установке бордюрного камня, вместе с этим на улице Спортивной приступили к устройству основания из щебня, а на участке Пушкина- Больничный - к выемке грунта, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Все улицы обеспечивают подъезд к социально значимым объектам.

В ходе ремонта будут также устроены тротуары, пешеходные переходы, остановки, парковочные зоны, освещение. Особое внимание уделят комплексным мерам по повышению безопасности дорожного движения, а также созданию безбарьерной среды: установке тактильной плитки, устройству заниженных бордюров, удобных съездов.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».


 

Фото: минтранс Бурятии

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