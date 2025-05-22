Общество 22.05.2025 в 12:00

Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей

В столице пройдут Республиканские сборы по пулевой стрельбе
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Текст: Елена Кокорина
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей

С целью развития практических навыков владения огнестрельным оружием среди охотников, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и ветеранов боевых действий в Улан-Удэ состоятся Республиканские сборы по пулевой стрельбе. Самые меткие участники, набравшие наибольшее количество очков, получат сертификаты на приобретение охотничьего снаряжения на сумму 50 000 и 100 000 рублей.

Мероприятие посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, памяти ветеранов-спортсменов и снайперов Бурятии-участников ВОВ, пройдет 31 мая.

- К участию допускаются команды из 3-х человек любого пола. При себе иметь: паспорт, охотничий билет, разрешение на право хранения и ношения оружия (РОХа). К соревнованиям не допускаются бывшие и действующие спортсмены стрелковых видов спорта. Стрельба осуществляется из личного оружия под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 миллиметров с открытого прицела, - рассказали в Бурприроднадзоре.

Участники должны будут выполнить три упражнения в положении:

- «Стоя с рук» – 5 зачетных выстрелов на дистанции 25 метров;

- «Сидя с колена» – 5 зачетных выстрелов на дистанции 50 метров;

- «Лежа с локтей» - 5 зачетных выстрелов на дистанции 100 метров.

На выполнение одного упражнения предоставляется 1 минута, общее время на выполнение упражнений 3 минуты. Стартовый взнос с каждого участника составляет 1000 рублей.

- Приглашаем охотников, которых в Бурятии более 40 тысяч человек, продемонстрировать качества и навыки стрельбы из охотничьего оружия, и повысить уровень практической подготовки! Место проведения сборов – территория стрелкового полигона Росгвардии РБ, расположенного на Спиртзаводской трассе, - добавили в Бурприроднадзоре.

Контакты оргкомитета: 8 (3012) 41-67-94, 43-68-40, 44-29-77.

Возрастное ограничение 18+

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стрельба охотники

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