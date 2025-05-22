Общество 22.05.2025 в 12:06
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
Ремонт прошел в школах сел Онохой и Первомайское
В Заиграевском районе капитально отремонтировали две школы. Ремонт прошел в школах села Онохой и села Первомайское.
- В Онохойской школе капитальный ремонт прошел в рамках субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития. Отремонтирован спортивный зал, произведена замена освещения, дверей, приобретена мебель, оргтехника и оборудование для пищеблока, - сообщили в правительстве Бурятии.
В Первомаевской школе ремонт выполнен по программе «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году. Там проведен капитальный ремонт на сумму свыше 46 млн. руб.
Также с марта 2025 года на территории Первомаевской школы функционирует Унэгэтэйский детский сад «Колосок».
Фото: скриншот видео, правительство Бурятии