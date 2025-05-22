В Заиграевском районе отремонтировали две школы

В Заиграевском районе капитально отремонтировали две школы. Ремонт прошел в школах села Онохой и села Первомайское.

- В Онохойской школе капитальный ремонт прошел в рамках субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития. Отремонтирован спортивный зал, произведена замена освещения, дверей, приобретена мебель, оргтехника и оборудование для пищеблока, - сообщили в правительстве Бурятии.

В Первомаевской школе ремонт выполнен по программе «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году. Там проведен капитальный ремонт на сумму свыше 46 млн. руб.

Также с марта 2025 года на территории Первомаевской школы функционирует Унэгэтэйский детский сад «Колосок».

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии