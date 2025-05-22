Общество 22.05.2025 в 12:06

В Заиграевском районе отремонтировали две школы

Ремонт прошел в школах сел Онохой и Первомайское
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Заиграевском районе отремонтировали две школы

В Заиграевском районе капитально отремонтировали две школы. Ремонт прошел в школах села Онохой и села Первомайское.

- В Онохойской школе капитальный ремонт прошел в рамках субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития. Отремонтирован спортивный зал, произведена замена освещения, дверей, приобретена мебель, оргтехника и оборудование для пищеблока, - сообщили в правительстве Бурятии.

В Первомаевской школе ремонт выполнен по программе «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году. Там проведен капитальный ремонт на сумму свыше 46 млн. руб.

Также с марта 2025 года на территории Первомаевской школы функционирует Унэгэтэйский детский сад «Колосок».

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

Все новости

В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
22.05.2025 в 12:29
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара
22.05.2025 в 12:27
Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей
22.05.2025 в 12:14
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
22.05.2025 в 12:00
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
22.05.2025 в 11:42
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы
22.05.2025 в 11:42
Житель Бурятии заплатил 1,6 миллиона рублей ради заграничной поездки
22.05.2025 в 11:34
В Бурятии будут уничтожать вредителей
22.05.2025 в 11:07
Утром в Улан-Удэ произошло тройное ДТП с пострадавшими
22.05.2025 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
Автомобили оформляют на частные лица и пользуются льготами
22.05.2025 в 12:29
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
В столице пройдут Республиканские сборы по пулевой стрельбе
22.05.2025 в 12:00
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы
Все улицы обеспечивают проезд к социально значимым объектам
22.05.2025 в 11:42
В Бурятии будут уничтожать вредителей
Гусениц, пожирающих леса, ждет атака с воздуха
22.05.2025 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru