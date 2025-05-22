Бурятия опять столкнулась с пожарами

187 лесных пожаров против 112 год назад – беспокоящая цифра. А ведь, как подчеркнул Петр Мордовской, пожароопасный сезон еще не вступил в свой пик. «Наша общая задача – защитить наши населенные пункты, население. Чтобы не было того, что произошло в Буе, что едва не произошло в Романовке», - сказал он.





«Профилактическая работа явно недостаточна в республике, несмотря на то, что здесь доложили. Она у нас - одна из самых эффективных в ДФО, но сегодня она явно недостаточна», - акцентировал Петр Мордовской.





Фото: "Номер один"

В райцентре Иволгинск прошло заседание Совета представительных органов МСУ при Народном Хурале. Первым вопросом повестки стала подготовка населенных пунктов республики к пожароопасному сезону. Как известно, Бурятия традиционно готовится к противодействию ландшафтным пожарам (горению травы) и лесным пожарам. На пороге жаркого лета это актуальная тема.В этом году пожарная статистика пока выше аналогичной прошлогодней.«В соответствии с приказом МЧС России, разработан региональный план тушения ландшафтных пожаров. Начиная с августа прошлого года, проведены осмотры населенных пунктов и прилагающих к ним территорий на соответствие требованиям пожарной безопасности», - доложил членам Совета Евгений Радикальцев, руководитель Республиканского агентства ГО и ЧС.Было выявлено 1772 нарушения. На сегодня остаются неустраненными 13 из них. С марта проводится контрольный осмотр, который выявил еще 615 нарушений, около половины которых составляет несоответствие ширины минерализованных полос вокруг населенных пунктов, животноводческих стоянок установленным нормам. Среди остальных много фактов несвоевременной уборки мусора, сухой травы.«Наибольшее количество нарушений было выявлено на территории Иволгинского, Хоринского, Еравнинского и Заиграевского районов», - сообщили участникам заседания.Все нарушения устранены лишь в Баунтовском районе.Среди жителей Бурятии идет масштабная профилактическая работа – подворовые обходы, обучение мерам пожарной безопасности, распространяются листовки, идут публикации в СМИ.В текущем году специалисты органов МСУ в рамках контроля составили 524 протокола об административном правонарушении, что на 22,5 процента, чем за аналогичный период прошлого года Работа активизирована в Иволгинском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Мухоршибирском районах, г. Улан-Удэ.Вынесено немало предостережений об устранении нарушений пожарной безопасности – на 37 процентов больше, чем год назад.С начала года в Бурятии уже отмечено 565 ландшафтных пожаров (на 21,5 процента больше, чем за такой же период 2024 г.). Площадь возгораний более 6 тыс. гектаров (больше в 2,5 раза).Среди лидеров по числу возгораний - столица республики, Кабанский, Заиграевский и Еравнинском районах. По площади, пройденной огнем, впереди идут Мухоршибирском, Бичурском, Тарбагатайском, Еравнинском районах.Уже есть резонансные случаи. Так, в Бичурском районе ландшафтный пожар, сопровождавшийся сильным ветром, перешел на дома села Буй. Было уничтожено три жилых дома. Два крупных ландшафтных пожара отмечены в Мухоршибирском районе. Один охватил 2 тыс. гектаров, другой 800 гектаров. Они угрожали селам и животноводческим фермам.«Практически ежедневно происходит загорания травы в населенных пунктах, в результате которых повреждаются заборы, надворные постройки» - доложил Евгений Радикальцев.Во все муниципальных образованиях созданы патрульные, патрульно-маневренные, патрульно-контрольные группы. Для оперативного обнаружения, реагирования на возгорания по республике выставляются наблюдательные посты. Организовано дежурство вертолета «Ми-8» МЧС России. В этом году он уже привлекался для защиты 8 мая от лесного пожара села Романовка.Собравшимся сообщили, что до прибытия пожарных, на защиту населенных пунктов выдвигаются добровольные пожарные формирования. В республике их 278 (1244 человека, в т. ч. 139 входят в добровольные пожарные команды с пожарной техникой).В текущем году было отремонтированы и введены в боевой расчет 7 единиц техники добровольных пожарных команд. Но еще не все починено и вопрос ремонта надо продолжать решать. Но, увы, порой даже работоспособную технику нельзя использовать. «Остаются законсервированными четыре единицы техники в Закаменском, Кабанском районах. Проблема тут в отсутствии водителей добровольных пожарных команд», - отметил руководитель республиканского агентства.До сих пор не полностью решен вопрос с источниками наружного противопожарного водоснабжения на местах. Правительство республики старается выделять средства для приобретения емкостей, чтобы в муниципалитетах могли использовать их в качестве таких источников.«В 2024 году выделено более 60 миллионов рублей на приобретение, установку 18 пожарных водоемов в 11 населенных пунктах республики. Вообще, у главы было принято решение, что ежегодно в таком объеме будет выделяться, но, к сожалению, в 2025 году в связи с дефицитом бюджета финансирование данных мероприятий не предусмотрено», - констатировал выступающий.К тушению ландшафтных пожаров привлекаются сотрудники авиалесоохраны и лесхозов. Идет постоянная разъяснительная работа.«В целом, в 2025 году на тушение ландшафтных пожаров предусмотрено более 12 миллионов рублей. В случае необходимости, правительством будут выделяться дополнительные средства», - сказал Евгений Радикальцев, указав, что положение находится на контроле.«Срабатывает ли план тушения ландшафтных пожаров?», - резонно понтересовался Петр Мордовской, председатель комитента Народного Хурала по госустройству, МСУ, законности и вопросам госслужбы.Его заверили, что в ежедневном режиме анализируется, как идет реагирование на ландшафтные пожары. «В большинстве случаев сил достаточно, даже меньшими силами успевают потушить. В случае крупных пожаров, как в Мухоршибирском, Бичурском районах, привлекалось больше сил, поэтому на следующий год будем план наш региональный корректировать. Каждый пожар разбирается», - сказал руководитель агентства.В ходе обсуждения ситуации участники заседания подняли вопросы по противопожарным емкостям в некоторых конкретных селах и по минерализованным полосам. Оказалось, что у села Буй, пострадавшего от перехода ландшафтного пожара на жилье, минполоса была шириной не 10 метров, а три. К главе сельского поселения, сообщили собравшимся, есть сегодня вопросы.Что касается лесных пожаров, то Бурятия также имеет сводный план по их тушению. На мероприятия по охране лесов от пожаров из средств федерального бюджета региону выделено 759 млн рублей, что чуть меньше, чем в прошлом году. Из регионального бюджета на содержание материально-технической базы по обеспечению пожарной безопасности в лесах предусмотрено 43 млн рублей и еще некоторые иные ассигнования.Финансы были направлены на устройство 1200 километров минерализованных полос в границах лесного фонда, профилактический отжиг травы, установку 1100 информационных стендов и другие работы. В работе находится целый ряд видеокамер, которые отслеживают возгорания на 8 миллионах гектарах. Зафрахтовано 13 воздушных судов для проведения необходимых работ.Как доложил Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства, на 19 мая в Бурятии зарегистрировано 187 лесных пожаров на 146,8 тыс. гектара. В основном, горит трава на землях лесного фонда.«Более 95 процентов всех пожаров у нас на территории двух районов – Еравнинского и Баунтовского», - констатировал выступающий.В Бурятии от грозы произошли лишь 4 пожара, а все остальные случились по вине человека. В лесах прошло уже более пяти тысяч рейдов, выявлено 416 нарушений правил пожарной безопасности и по каждому составлен протокол. Агентство активно проводит информационно-разъяснительную кампанию. Все 37 лесничеств также участвовали в сходах, которые проводились в муниципалитетах.Лесники помогали в защите населенных пунктов от распространения на них пожаров в Баунтовском и Бичурском районах. Лесопожарная обстановка под контролем, но она сложнее, чем в прошлом году. В рамках заседания Совета о положении в своих районах рассказали представители Баунтовского, Еравнинского и Иволгинского районов.В целом, каких-то крупных, критических вопросов о готовности Бурятии к прохождению начавшегося пожароопасного сезона на заседании не возникло, хотя некоторые упреки все же прозвучали. Петр Мордовской отметил, что Еравна и Баунт сегодня тянут показатели республики назад.Николай Емонаков поднял проблему Иволгинского района. Села Каленово, Ошурково, Сотниково, Поселье непосредственно примыкают к лесу и есть сложности с созданием минерализованных полос. «Невозможно устроить минерализованную полосу без сноса домов либо вырубки деревьев. Это острая проблема», - рассказал он.Есть еще места, где невозможно сделать минполосу без захода на частную территорию – в поселениях «Гурульбинское» и «Сотниковское». Собственники земли не дают согласия на устройство у них таких полос.«Минполоса должна составлять 10 метров. В Поселье у нас еще такая проблема – менее 10 метров от ближайшего дома до реки. У нас не соблюдается требуемая ширина минерализованной полосы», - отметил глава Иволгинского района.«Такие вопросы, когда собственники земельных участков не разрешают обустраивать минерализованные полосы, явно есть не только в Иволгинском районе», - сказал Владимир Павлов, председатель Народного Хурала, который вел заседание Совета.Оказалось, что об этой проблеме в курсе даже глава Бурятии. Как отметили представители профильных органов, он рекомендовал обратиться в прокуратуру. Владимир Павлов тоже подчеркнул важность урегулирования вопроса. «От этого зависит общая ситуация по пожарной безопасности населенного пункта», - сказал он.Мордовской обратил внимание собравшихся на то, что пожары в Еравнинском районе, в основном, происходят от выжигания сухой травы. Он поддержал идею ужесточения требований к сельхозпроизводителям. «Лишать недисциплинированных всех субсидий. Допустил возгорание – никаких тебе субсидий», - озвучил он свою позицию.Пожары мало того, что проходят солидные площади, но и приводят к гибели тех, кто их тушит. За последние 20 лет Бурятия потеряла на пожарах 21 лесного пожарного.