В Бурятии за 22,5 млн рублей возродят ветхий хореографический колледж

Правительство Бурятии направит 22,5 млн рублей на реконструкцию здания Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Сахьяновой и Абашеева. Деньги выделены на разработку проектно-сметной документации.

Это первый шаг к решению многолетней проблемы учебного заведения, которое с 2018 года вынуждено арендовать неприспособленные помещения, а его студенты занимаются в залах, не соответствующих федеральным стандартам.

Бурятский хореографический колледж, основанный в 1961 году, является одним из старейших хореографических учебных заведений в России. Более чем за полвека он подготовил сотни профессиональных артистов балета и педагогов, работающих на ведущих сценах страны и за рубежом.

В 1982 году колледж переехал в здание по адресу ул. Ербанова, 3, которое в 2018 году было признано ограниченно работоспособным. В связи с этим учебное заведение было вынуждено переехать в арендованные помещения Улан-Удэнского торгово-экономического техникума, не приспособленные для полноценного обучения хореографическому искусству.

Создание современного образовательного комплекса, включающего 9 балетных залов площадью от 144 до 210 кв. м и учебный театр позволит оптимизировать учебный процесс, проводить репетиции и практические занятия в течение дня, а также развивать дополнительные платные образовательные услуги, снижая финансовую нагрузку на республиканский бюджет.

- С 2018 года мы находимся в арендованных помещениях, не приспособленных для обучения балетному искусству. Выделение средств на ПСД – для нас долгожданное событие. Планируется развивать экспорт образовательных программ, ведь русский балет – это бренд, и наш колледж, находящийся на территории Азии, привлекает внимание студентов из Китая, Кореи, Японии, Вьетнама и Монголии. Строительство нового здания позволит нам принять больше иностранных студентов и творческой молодежи из районов республики, что повысит уровень бурятского балета и решит проблему кадрового дефицита, - прокомментировала директор колледжа Эльвира Доржиева.

Напоминаем абитуриентам и их родителям, что первый отборочный тур приема в БРХК на 2025–2026 учебный год стартует уже скоро. 9–10 июня мальчики и девочки в возрасте 9-11 лет, обладающие необходимыми сценическими, музыкальными данными и хорошим здоровьем, могут попробовать стать артистами балета. Обучение длится 7 лет 10 месяцев на базе начального общего образования, по окончании которого присуждается квалификация «Артист балета, преподаватель».

Подробную информацию о поступлении можно получить по телефону: +7 (3012) 212-313.

Фото: правительство Бурятии