В Бурятии сухой закон ударил по «тяпнице»

По итогам первого полугодия реализация крепких спиртных напитков значительно сократилась на территории нашей республики из-за введенных ранее ограничений на продажу алкоголя - практически на 15%. Тем не менее потребление выпивки все еще остается на довольно высоком уровне. Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком сообщает, что за первый квартал в Бурятии продано 19 234 ящика алкогольной продукции. Насколько эффективно действует сухой закон, расскажет «Номер один».С 1 марта 2025 года вступили в силу новые ограничения на розничную продажу алкогольной продукции, утвержденные на сессии Народного Хурала еще 27 июня 2024 года. Ключевым является момент, связанный с временным интервалом: ранее продавать и покупать спиртное было нельзя с 21:00 до 9:00, теперь же - с 20:00 до 11:00.Под действие антиалкогольного закона также попала розничная и оптовая торговля: для заведений общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними, ввели новые правила, ограничивающие продажу алкогольной продукции.Кроме того, власти ввели запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни, которые добавляются к уже существующим. Всего таких «сухих» дней в текущем году будет 20.Все эти изменения затронули порядка 17% предприятий, то есть 448 из 2 684 точек.Стоит отметить, что в мае магазины не имели права продавать алкоголь аж несколько дней подряд. Несложно догадаться, что на месячных продажах окончательный показатель будет печальным. Зато трезвеющее население явно довольно. Первыми отреагировали водители, которые стали меньше попадаться подшофе.- Если в марте 2024 года сотрудниками ГАИ были остановлены 632 водителя в состоянии алкогольного опьянения, то в марте этого года - всего 601 человек, - рассказали нам в пресс-службе Управления ГАИ МВД по РБ.Снижение числа «тяпнувших» за рулем также наблюдалось в апреле - всего 614 человек, что на 3% меньше аналогичного периода годом ранее.Пока одни показатели идут на спад, другие лишь «набирают массу». Например, выросло числе рейдов по алкогольным точкам, осуществляемых сотрудниками МВД по РБ. За нарушения требований антиалкогольного закона представители правопорядка составили в апреле 70 протоколов об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В аналогичный период прошлого года по этой же статье они составили всего лишь 37 протоколов.Комментируя действие закона, экс-депутат Народного Хурала Республики Бурятия Игорь Бобков отметил, что нововведение «реально работает».- При снижении потребления алкоголя позитивные факторы оздоровления общества будут все явственнее проявляться в республике, и на этом не надо останавливаться, - считает он.По его словам, на снижение потребления алкоголя повлияло и удорожание спиртных напитков в первом квартале этого года. Так, с 1 января 2025 года минимальная розничная цена водки составила в Бурятии 349 рублей за 0,5 литра, бренди - 472 рубля, коньяка - 651 рубль. До нового года минимальная розничная цена водки составляла 299 рублей за 0,5 литра, бренди - 403 рубля, коньяка - 556 рублей. Это также несколько снизило доступность алкоголя для населения нашей республики.Тем не менее на фоне антиалкогольных мер Игоря Бобкова тревожит одновременный рост потребления самогона и других спиртовых жидкостей, поскольку «культурное потребление домашних настоек еще быстрее приводит к тому, что народ спивается».Добавим, что Министерство внутренних дел по Республике Бурятия активно включилось в борьбу с суррогатами и нарушениями в области торговли алкоголем.- За нарушения требований регионального законодательства в алкогольной сфере за четыре месяца 2025 года мы составили 193 протокола об административных правонарушениях. За аналогичный период прошлого года составлено 132 протокола, - сообщили в пресс-служб МВД по РБ.Общее снижение потребления алкоголя в республике благоприятно отразилось и на общем уровне алкоголизации населения.- Если в марте 2024 года в вытрезвитель Республиканского наркодиспансера направлены 254 человека, то за март 2025 года - 229 человек, - сообщили в пресс-службе ведомства.Снижается и число граждан, которые «ловят белочек». Если в марте 2024 года в стационар Республиканского наркодиспансера поступили с алкогольным психозом 33 человека, то в марте этого года - 20 человек.Однако стоит помнить, что вместе с тем ограничения могут стимулировать появление нелегальных точек продажи алкоголя, что негативно отразится на легальной торговле и налоговых поступлениях. Антиалкогольные меры значительно уменьшили объем продаж, особенно в вечерние часы, что уже отрицательно сказалось на общем доходе магазинов. И если федеральные алкомаркеты особо никому не жаль, то вот местечковые продовольственные магазины значительно пострадали, ведь львиная доля доходов у них была с продажи алкоголя.В целом успехи антиалкогольной кампании в нашей республике налицо. Пока прошло мало времени, но уже очевидно, что под конец года мы увидим резкое снижение числа заболеваний среди граждан, связанных со злоупотреблением алкоголем. Ведь меньшее потребление способствует снижению случаев заболеваний печени, сердечно-сосудистых, онкологических и т. д., в том числе травм, связанных с алкогольным опьянением. Мы также увидим, скорее всего, и снижение числа аварий и преступлений.Думается, не стоит останавливаться на достигнутом, было бы хорошо продолжить процесс оздоровления общества. Неслучайно в начале этого года глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что после оценки эффективности антиалкогольных мер в республике их могут пересмотреть.