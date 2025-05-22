Общество 22.05.2025 в 15:39

В Бурятии дешевеют яйца

Однако снижение цен идет не так бодро, как в западных регионах России
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии дешевеют яйца
В Бурятии цены на куриные яйца снизились за год на 5-10%. По крайней мере такую информацию транслирует Росстат. Между тем наблюдатели отмечают, что в других регионах страны цены на яйца обвалились еще сильнее - на 30 - 40%. Так, на территории Санкт-Петербурга в мае цена десятка яиц упала ниже 30 рублей! О том, когда «яичный демпинг» доберется до Бурятии, расскажет «Номер один».

По данным Ассоциации «Руспродсоюз», средняя стоимость яйца у российских производителей составляет от 66 до 76,7 рубля за десяток (цена зависит от категории. - Прим. ред.). Это в среднем на 15% меньше, чем год назад, отмечают в «Руспродсоюзе».

Ценовые качели в основном связаны с восстановлением этого сегмента, серьезно пострадавшего два года назад от эпидемии куриного гриппа.

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), минимальная розничная стоимость куриных яиц категории С1/С2 за последние месяцы снизилась на 4% до 92,5 рубля за десяток, что на 18% ниже средних цен по стране. Так, в годовом выражении яйца подешевели в сетях на 15,4%, закупочные цены при этом снизились на 14%.

В мае в некоторых регионах цены упали на 30 - 40! В Санкт-Петербурге ряд сетей уронил розничные цены до 30-40 рублей за десяток! В Бурятии, напомним, стоимость одного десятка яиц в зависимости от категории колеблется от 100 до 150 рублей. Тем не менее в начале мая цены начали корректироваться вниз и у нас. Однако снижение цен происходит не слишком бодро, как в западных регионах России. Печально, что сети продолжают устанавливать высокие наценки на этот и другие продукты.

- К сожалению, причиной высокого уровня цен в Бурятии является низкая конкуренция, торговые федеральные сети только начали появляться у нас, и пока они никоим образом не оказывают влияние на рынок. Соответственно в Бурятии у сетей есть возможность необоснованного ценообразования, а население в этих условиях вынуждено покупать продукты питания по той цене, которую навязывают продавцы, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

Куриные яйца являются важным источником белка и других питательных веществ для широких слоев населения, прежде всего для малоимущих. Поэтому в регионах чиновники неслучайно все чаще заключают соглашения с крупнейшими розничными сетями, ведь делается это для стабилизации и снижения стоимости на ценные для здоровья продукты питания.
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