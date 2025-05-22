С 2026 года Социальный фонд Бурятии будет сам устанавливать региональные доплаты к пенсии

В Бурятии социальную доплату к пенсии со следующего года будет устанавливать региональное Отделение Социального фонда России. Данная мера поддержки будет передана Социальному фонду по соглашению с властями 30 субъектов федерации.

- Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается социальная доплата пенсии, - напомнили в Соцфонде.

Она бывает двух видов: федеральная и региональная.

Если региональный прожиточный минимум пенсионера равен величине федерального ПМП, то СФР назначает и выплачивает к пенсиям федеральную соцдоплату.

Когда в субъекте федерации прожиточный минимум пенсионера превышает установленную федеральную величину, в этом случае полномочия по выплате меры социальной поддержки принимают региональные власти.

- Сейчас социальная доплата ко всем видам пенсий выплачивается органами социальной защиты Республики Бурятия. Денежные средства поступают пенсионерам отдельно от основной пенсии, усложняя процедуру учета доходов. С 2026 года Отделение Социального фонда России по Бурятии будет устанавливать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке и выплачивать ее вместе с пенсией. Это значит, что пенсионерам не придется приходить в клиентские службы Отделения фонда для оформления выплаты или подавать какие-либо документы. Право на соцдоплату специалисты определят самостоятельно на основании имеющихся сведений в информационных системах СФР. Нововведение не только упростит систему назначения выплат и снизит нагрузку с органов соцзащиты республики. В первую очередь, оно позволит осуществлять выплату вместе с пенсией в одну дату, что очень удобно для пенсионеров, - пояснил управляющий Отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Сегодня региональную социальную доплату по линии Министерства социальной защиты населения Республики получают более 42 тысяч жителей Бурятии. Средний ее размер составляет более 5 тысяч рублей.

За консультацией можно обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8-800-100-000-1 (звонок бесплатный).

Фото: Номер один