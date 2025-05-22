Общество 22.05.2025 в 16:19

Иркутян задержали за распространение снотворного для слонов

Сроки им, судя по всему, определят тоже «слоновьи» - не менее 20 лет
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Текст: Иван Иванов
Иркутян задержали за распространение снотворного для слонов

Двое жителей Иркутска — 40-летний мужчина и 29-летняя девушка — задержаны по подозрению в распространении наркотиков в Иланском районе Красноярского края. На момент задержания у них нашли 32,5 грамма карфентанила — опасного вещества, которым усыпляют слонов, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на Telegram-канале ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Известно, что пара откликнулась на предложение о работе в популярном мессенджере. В Красноярский край они приезжали дважды — 9 и 15 мая. Там они, согласно показаниям девушки, нашли закопанный в землю сверток с веществом, который затем должны были разбить на более мелкие дозы и спрятать в тайники по всему краю.

И мужчина, и женщина ранее уже несколько раз были судимы. Сейчас им грозит срок до 20 лет лишения свободы, потому что такое количество карфентанила считается особо крупным.

Карфентанил — сильнейший синтетический опиоид, изначально предназначавшийся для использования в ветеринарии для усыпления крупных животных — слонов, носорогов и медведей. Смертельная доза препарата для человека настолько мала, что ее невозможно отмерить обычными весами — для этого необходимо специальное высокоточное оборудование. На территории РФ карфентанил запрещен к свободному обороту и продаже. Он входит в группу наркотических веществ второго перечня и его использование подлежит строгому учету. Является одним из самых мощных опиоидов. Одна единица карфентанила в 100 раз мощнее, чем такое же количество фентанила. При передозировке блокируется дыхательный центр человека, и он умирает от удушья.

Фото: loon.site

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