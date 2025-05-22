За кражу 27 тысяч рублей улан-удэнца отправили в колонию строгого режима

1,5 года лишения свободы и отбывание срока в колонии строгого режима получил житель Улан-Удэ за кражу 27 тысяч рублей. Деньги находились в рюкзаке, который был забыт беспечным хозяином на автобусной остановке.

- Судом установлено, что в декабре 2024 года потерпевший на непродолжительное время оставил на остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» свой рюкзак. Подсудимый нашел его, похитил 27 250 рублей и скрылся с места происшествия. 27-летнего местного жителя суд признал виновным в краже чужого имущества со значительным ущербом, - рассказали в транспортной прокуратуре республики.

Учитывая, что ранее мужчина уже был судим, его приговорили к 1 году и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site