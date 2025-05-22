Почти 90 человек обратились в Северобайкальске в Семейный МФЦ

В Бурятии продолжают свою работу Семейные МФЦ. Всего их открылось по республике 11 офисов. Статистику обращений показали сотрудники Северобайкальского района, где Семейный МФЦ начал функционировать одним из первых в республике.

- С начала года поступило 89 обращений, из этого числа 20 семей находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, многодетные; семьи участников СВО, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Со всеми семьями составляется договор о сопровождения и план мероприятий для решения проблем, - рассказала директор Северобайкальского комплексного центра помощи семье и детям Дарья Черняева.

Семи семьям оказаны социально-психологические услуги, столько же семей получили социально-педагогическую помощь. Одна семья, где воспитывается трое детей, обратилась к специалисту Социального фонда, пять семей - к специалисту по социальной работе.

Семьям, находящимся в социально опасном положении оказывается различная помощь: им передают продуктовые наборы, одежду и обувь для детей и родителей.

Фото: Минсоцзащиты Бурятии