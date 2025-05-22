Общество 22.05.2025 в 17:25

В Новосибирске появилась почтовая марка к 100-летию «Комсомольской правды»

В новосибирском филиале издательского дома состоялось ее торжественное гашение
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске появилась почтовая марка к 100-летию «Комсомольской правды»
Фото: Никита Манько
В преддверие 100-летнего юбилея «Комсомольской правды» в новосибирском филиале издательского дома состоялось уникальное событие – торжественное гашение новой почтовой марки.

Как сообщает КП-Новосибирск, штамп поставили директор новосибирского филиала ИД «Комсомольская Правда» Галина Попова, руководитель пресс-службы «Почты России» в Сибирском федеральном округе Галина Гордиенко и председатель Союза Коллекционеров России по Новосибирской области Василий Кулинич.

На марке, номиналом в 100 рублей изображено название издательского дома, выполненное фирменным шрифтом, а также представлены государственные награды «Комсомолки» - ордена Почета, Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени и два ордена Трудового Красного Знамени.

Тираж составляет 72 тысячи марок. Дополнительно к ним выпущены конверты первого дня. Их используют для гашения почтовых марок в день начала обращения.

Сам конверт считается коллекционным и представляет ценность для филателистов. Также выпущены штемпеля специального гашения. Председатель Союза Коллекционеров России по Новосибирской области Василий Кулинич признался, что впервые участвует в гашении марки, и новая реликвия станет жемчужиной его коллекции.

- Коллекционное изделие создается прямо здесь и сейчас. Мы создаем предмет коллекционирования. Это предмет, который захотят иметь у себя многие коллекционеры, - прокомментировал Кулинич. - Многие собирает именно конверты первого дня и такие марки. Это грандиозное событие.

Гашение марки состоялось за два дня до юбилея «Комсомольской правды». Сейчас, через сто лет после основания, «Комсомолка» — самая массовая газета страны с самым популярным сайтом. В медиахолдинг входит любимое слушателями радио, спецпроекты, журналы, сайты, книжное издательство.

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