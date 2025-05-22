Общество 22.05.2025 в 17:24

Жительница Бурятии взыскала с завода 450 тысяч за потерянное здоровье

Женщина «заработала» три профессиональных заболевания

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии взыскала с завода 450 тысяч за потерянное здоровье

Работница одного из заводов республики обратилась в суд с требованием к бывшему работодателю о выплате ей миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также выплатить 23 353 рубля на проведение обследования и лечения по установлению профзаболевания.

Свои требования обосновала тем, что из-за работы во вредных условиях труда, а именно с сырой микалентой, стекломикалентой, стекловолокном, синтетической лентой и эпоксидными смолами, у нее возникло три профессиональных заболевания.

Из-за этого женщина испытывает значительные физические и нравственные страдания, нуждается в ежедневном уходе в быту и постоянном лечении, осознает свою беспомощность, страдает бессонницей, испытывает сильный стресс из-за нарушения привычного уклада ее жизни, ограничения в движении.

Районный суд взыскал в пользу истца моральный вред в размере 300 000 рублей, расходы на проведение медицинского обследования и проезд к месту проведения медицинского обследования в размере 23 353 рублей.

Не согласившись с взысканной суммой, бывшая работница завода обратилась в Верховный суд Республики Бурятия с апелляционной жалобой, в которой просила увеличить сумму компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения дела Верховный суд Республики Бурятия увеличил размер взысканной компенсации морального вреда до 450 000 рублей.

При определении размера компенсации морального вреда истцу судебная коллегия приняла во внимание фактические обстоятельства дела, продолжительность работы истца в условиях неблагоприятных производственных факторов, наличие у нее трех профессиональных заболеваний, причины их возникновения, утрату трудоспособности на 30% по трем профессиональным заболеваниям, объем и характер причиненных нравственных и физических страданий, связанных как с наличием самих профессиональных заболеваний, так и их последствиями, возраст истца, состояние ее здоровья.


Фото: "Номер один"

 

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завод компенсация моральный вред суд

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