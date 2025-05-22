Льготы многодетным семьям в 2025 году
Поддержка многодетных семей в России совершенствуется – каждый год появляются новые льготы и пособия как на государственном, так и на региональном уровне. Эксперты проекта Минфина России «Мои финансы» собрали подробную информацию обо всех мерах социальной поддержки многодетных семей.
Какие семьи считаются многодетными?
В России многодетной признается семья, в которой воспитываются трое или более несовершеннолетних детей, включая усыновленных. С января 2024 года, согласно указу Президента РФ № 63, такой статус присваивается бессрочно. Однако это не означает, что льготы предоставляются пожизненно: право на государственную помощь сохраняется, пока в семье минимум трое несовершеннолетних детей (или до 23 лет при очном обучении).
Удостоверение многодетной семьи подтверждает право на получение федеральной и региональной помощи. Оно выдается бесплатно в бумажном или электронном виде и содержит: данные родителей (ФИО, фотографии), информацию о детях, дату выдачи и срок действия (при наличии).
С 2024 года удостоверение оформляется по единому образцу, утвержденному Правительством РФ. Это упрощает его использование в любом регионе страны.
Семья может рассчитывать на присвоение статуса многодетной при соответствии ее двум критериям:
- Наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет (родных или приемных);
- Постоянная регистрация одного из родителей на территории России.
Подать документы на присвоение статуса многодетной семьи проще всего через портал «Госуслуги». Алгоритм следующий:
Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Семья» → «Установление статуса многодетной семьи».
Шаг 3. Заполните электронную форму, прикрепив сканы документов.
Шаг 4. Получите уведомление о результате. Готовое удостоверение можно скачать в формате PDF с QR-кодом для проверки подлинности.
Срок оказания услуги составляет до 10 рабочих дней. Также статус многодетной семьи можно оформить очно через МФЦ по месту жительства. В этом случае решения придется ждать до 45 рабочих дней.
О всех федеральных и региональных мерах поддержки для многодетных, читайте на портале моифинансы.рф.
Фото: НИФИ Минфина России