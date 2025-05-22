Общество 22.05.2025 в 17:41

Льготы многодетным семьям в 2025 году

Эксперты рассказали о всех мерах социальной поддержки для них
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Текст: Служба информации "Номер один"
Льготы многодетным семьям в 2025 году

Поддержка многодетных семей в России совершенствуется – каждый год появляются новые льготы и пособия как на государственном, так и на региональном уровне. Эксперты проекта Минфина России «Мои финансы» собрали подробную информацию обо всех мерах социальной поддержки многодетных семей.

Какие семьи считаются многодетными?

В России многодетной признается семья, в которой воспитываются трое или более несовершеннолетних детей, включая усыновленных. С января 2024 года, согласно указу Президента РФ № 63, такой статус присваивается бессрочно. Однако это не означает, что льготы предоставляются пожизненно: право на государственную помощь сохраняется, пока в семье минимум трое несовершеннолетних детей (или до 23 лет при очном обучении).

Удостоверение многодетной семьи подтверждает право на получение федеральной и региональной помощи. Оно выдается бесплатно в бумажном или электронном виде и содержит: данные родителей (ФИО, фотографии), информацию о детях, дату выдачи и срок действия (при наличии).

С 2024 года удостоверение оформляется по единому образцу, утвержденному Правительством РФ. Это упрощает его использование в любом регионе страны.   

Семья может рассчитывать на присвоение статуса многодетной при соответствии ее двум критериям:

- Наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет (родных или приемных);

- Постоянная регистрация одного из родителей на территории России.

Подать документы на присвоение статуса многодетной семьи проще всего через портал «Госуслуги». Алгоритм следующий:   

Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете. 

Шаг 2. Перейдите в раздел «Семья» → «Установление статуса многодетной семьи». 

Шаг 3. Заполните электронную форму, прикрепив сканы документов. 

Шаг 4. Получите уведомление о результате. Готовое удостоверение можно скачать в формате PDF с QR-кодом для проверки подлинности. 

Срок оказания услуги составляет до 10 рабочих дней. Также статус многодетной семьи можно оформить очно через МФЦ по месту жительства. В этом случае решения придется ждать до 45 рабочих дней. 

О всех федеральных и региональных мерах поддержки для многодетных, читайте на портале моифинансы.рф.


Фото: НИФИ Минфина России

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