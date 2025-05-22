Для участников СВО планируется установить единый срок предоставления выплат

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается установить единый срок перечисления выплат в связи с гибелью участников СВО или увольнением со службы по ранению.

- В соответствии с документом указанные выплаты должны быть зачислены на счет получателя не позднее 15 дней со дня получения полного комплекта всех необходимых документов и окончания их проверки. На проверку отводится еще 15 дней, - сообщает сайт Госдумы РФ.

- В настоящее время выплаты военнослужащим и членам их семей в случае ранения либо увечья или гибели военнослужащего производятся без установленного срока рассмотрения документов, их проверки, - пояснил соавтор поправок зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству ГД РФ Дмитрий Вяткин,

- В то же время в других законах, например в обязательном государственном страховании военнослужащих и приравненных к ним лиц, сроки установлены — они варьируются от пяти дней, в случае принятия судебного решения, до 15 и 60 дней. Наше мнение, которое поддерживают в Министерстве обороны Российской Федерации, состоит в том, чтобы выплаты по закону о денежном довольствии военнослужащих также должны быть четко регламентированы по срокам, — подчеркнул парламентарий.

По словам Дмитрия Вяткина, «такие выплаты будут производиться не только военнослужащим, но и сотрудникам иных силовых структур». «В частности, мы ко второму чтению обязательно добавим Росгвардию. Также это будет касаться и иных силовых ведомств».

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