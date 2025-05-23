Общество 23.05.2025 в 09:32
Бурятия погонит скот в Узбекистан
Взамен республика рассчитывает получить овощи и фрукты
Текст: Андрей Константинов
Бурятия планирует возобновить масштабный экспорт сельскохозяйственных животных на рынок Узбекистана. Об этом стало известно после встречи министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Амгалана Дармаева с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Асламом Акбаровым.
Как сообщили в Минсельхозе, основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется возможностью поставок сельхозживотных и мясной продукции из Бурятии в Узбекистан с участием представителей Россельхознадзора. По предварительным оценкам, у республики есть возможность экспорта до 6 тысяч голов крупного рогатого скота ежегодно.
«Узбекистан — перспективный рынок для бурятских аграриев. У нас есть потенциал для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции. Это откроет новые возможности для наших фермеров и укрепит экономические связи между регионами», — отметил Амгалан Дармаев.
Параллельно стороны обсуждают организацию встречных поставок узбекских овощей в Бурятию и далее в дальневосточные регионы России. Для этого рассматривается возможность создания в республике оптово-распределительного центра для плодоовощной продукции из Узбекистана. Это позволит оптимизировать логистику и обеспечить рентабельность перевозок в обоих направлениях.
Сотрудничество также предполагает обмен опытом в сфере аграрного образования. Узбекская сторона выразила готовность принимать студентов и специалистов из Бурятии в своих профильных вузах, известных сильной сельскохозяйственной школой.
«Создание рабочей группы - это первый, но очень важный шаг, - подчеркнул генеральный консул Узбекистана. - Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве, которое будет выгодно аграриям обеих стран».
Как сообщили в Минсельхозе, основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется возможностью поставок сельхозживотных и мясной продукции из Бурятии в Узбекистан с участием представителей Россельхознадзора. По предварительным оценкам, у республики есть возможность экспорта до 6 тысяч голов крупного рогатого скота ежегодно.
«Узбекистан — перспективный рынок для бурятских аграриев. У нас есть потенциал для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции. Это откроет новые возможности для наших фермеров и укрепит экономические связи между регионами», — отметил Амгалан Дармаев.
Параллельно стороны обсуждают организацию встречных поставок узбекских овощей в Бурятию и далее в дальневосточные регионы России. Для этого рассматривается возможность создания в республике оптово-распределительного центра для плодоовощной продукции из Узбекистана. Это позволит оптимизировать логистику и обеспечить рентабельность перевозок в обоих направлениях.
Сотрудничество также предполагает обмен опытом в сфере аграрного образования. Узбекская сторона выразила готовность принимать студентов и специалистов из Бурятии в своих профильных вузах, известных сильной сельскохозяйственной школой.
«Создание рабочей группы - это первый, но очень важный шаг, - подчеркнул генеральный консул Узбекистана. - Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве, которое будет выгодно аграриям обеих стран».
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