Бурятия погонит скот в Узбекистан

Бурятия планирует возобновить масштабный экспорт сельскохозяйственных животных на рынок Узбекистана. Об этом стало известно после встречи министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Амгалана Дармаева с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Асламом Акбаровым.Как сообщили в Минсельхозе, основной темой переговоров стало развитие взаимовыгодного сотрудничества в агропромышленной сфере. Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, которая займется возможностью поставок сельхозживотных и мясной продукции из Бурятии в Узбекистан с участием представителей Россельхознадзора. По предварительным оценкам, у республики есть возможность экспорта до 6 тысяч голов крупного рогатого скота ежегодно.«Узбекистан — перспективный рынок для бурятских аграриев. У нас есть потенциал для наращивания экспорта живого скота, а также мясной продукции. Это откроет новые возможности для наших фермеров и укрепит экономические связи между регионами», — отметил Амгалан Дармаев.Параллельно стороны обсуждают организацию встречных поставок узбекских овощей в Бурятию и далее в дальневосточные регионы России. Для этого рассматривается возможность создания в республике оптово-распределительного центра для плодоовощной продукции из Узбекистана. Это позволит оптимизировать логистику и обеспечить рентабельность перевозок в обоих направлениях.Сотрудничество также предполагает обмен опытом в сфере аграрного образования. Узбекская сторона выразила готовность принимать студентов и специалистов из Бурятии в своих профильных вузах, известных сильной сельскохозяйственной школой.«Создание рабочей группы - это первый, но очень важный шаг, - подчеркнул генеральный консул Узбекистана. - Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве, которое будет выгодно аграриям обеих стран».