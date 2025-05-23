Жительницу Бурятии оштрафовали за беглого 16-летнего сына

В Иволгинском районе Бурятии мама 16-летнего нарушителя ПДД будет привлечена к административной ответственности. Парень без спроса взял покататься мотоцикл, а чуть погодя бросил его на заправке, чтобы удрать от полиции.

- Вечером 19 мая, находясь на автозаправочной станции, начальник Отдела МВД по Иволгинскому району Александр Биликтуев заметил, что к АЗС подъехал мотоцикл, за рулем которого находился несовершеннолетний. Рядом с водителем находился пассажир транспортного средства. Полковник полиции подошел к подросткам и попросил предъявить водительское удостоверение. Игнорируя требование сотрудника полиции, ребята спешно скрылись, оставив мотоцикл, - рассказали в МВД.

Правоохранитель успел сфотографировать юных правонарушителей и направить фотографию в ПДН.

Вскоре юноша был установлен и доставлен в отдел полиции, куда вызвали и его мать.

- Выяснилось, что в минувшем году мама мальчика приобрела мототранспорт для личного пользования. Пока женщины не было дома, юноша без спроса взял мотоцикл и уехал кататься. В отношении 16-летнего студента техникума составлены административные материалы за управление транспортным средством без прав и отсутствие на мотоцикле государственных регистрационных номеров.

Мотоцикл забрали на штрафстоянку, а мать подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ







