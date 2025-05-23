Общество 23.05.2025 в 09:59
Жители Бурятии переживают за пчел
Люди боятся, что их потравят вместе с вредителями
Текст: Андрей Константинов
Жители Мухоршибирского района Бурятии, где планируют травить хвойную волнянку, переживают за судьбу своих пчел. Люди боятся, что полезных насекомых потравят вместе с вредителями. Свое беспокойство сельчане высказали в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В ответ представитель Республиканского агентства лесного хозяйства сообщил, что пчел нужно будет закрывать во время обработки лесов и еще на 3-4 дня после нее. О времени начала обработки местных жителей обещали своевременно оповестить.
Напомним, в прошлом году в лесах Мухоршибирского района расплодился опасный вредитель – хвойная волнянка. Пораженные им очаги леса планируют обработать специальными биологическими препаратами. Их будут распылять с помощью авиации. Ранее в РАЛХе сообщили, что работы начнутся уже с 26 мая. Общая площадь, на которой запланирована обработка, составляет 53 110 гектаров.
В ответ представитель Республиканского агентства лесного хозяйства сообщил, что пчел нужно будет закрывать во время обработки лесов и еще на 3-4 дня после нее. О времени начала обработки местных жителей обещали своевременно оповестить.
Напомним, в прошлом году в лесах Мухоршибирского района расплодился опасный вредитель – хвойная волнянка. Пораженные им очаги леса планируют обработать специальными биологическими препаратами. Их будут распылять с помощью авиации. Ранее в РАЛХе сообщили, что работы начнутся уже с 26 мая. Общая площадь, на которой запланирована обработка, составляет 53 110 гектаров.