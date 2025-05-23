Студенты-зоотехники проходят практику в хозяйстве «Мать земля» с поддержкой Минсельхозпрода Бурятии

Студенты технологического факультета сельскохозяйственной академии Айдыс Хомушку и Хулер Ооржак проходят производственную практику в фермерском хозяйстве Геннадия и Натальи Лютаевых «Мать земля». Ребята живут в модульном домике, активно помогают в работе предприятия, а фермеры обеспечивают их мясом, яйцами и оплачивают труд.

90% затрат на проживание и заработную плату студентов компенсирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Студенты – это хорошая помощь»

Геннадий Лютаев отмечает, что практиканты не только приобретают ценный опыт, но и становятся важными участниками производственного процесса.

— Если они захотят заниматься своим делом — без проблем. Они уже видят, пробуют, могут спокойно стартовать. Я только буду рад, если у ребят что-то получится, если они позвонят и скажут: «Геннадий Владимирович, я занялся делом». Я без проблем проконсультирую, поддержу. Для меня здорово, когда ребята, с которыми работаешь, начинают что-то своё. Это радует!

Сейчас в хозяйстве идет расширение производства — закуплена вторая линия оборудования. Студенты участвуют в сборке, изучают механизмы кормораздачи, уборки, вентиляции и другие узлы птицеводческого комплекса.

— Зоотехник должен разбираться не только в животных, но и в технике. Пока сам не покрутишь гайки, не поймешь, как всё работает, — объясняет Геннадий. — В птицеводстве критично быстро реагировать на любые ЧП. Если в течение 20 минут не устранить проблему, последствия могут быть серьезными. Поэтому все системы у нас дублируются: генераторы, насосы, вентиляторы.

Программу стажировки студентов фермеры оценивают очень высоко:

— В прошлом году мы впервые пригласили практикантов, и разница ощутима. Студенты приходят с базовыми знаниями, быстро вникают в процессы. Им не нужно долго объяснять — достаточно полслова. Это большая помощь для хозяйства.

Благодаря поддержке Минсельхозпрода Бурятии студенты получают реальный опыт, а фермеры — мотивированных помощников, которые в будущем могут стать новым поколением аграриев!

Фото: Минсельхозпрод Бурятии