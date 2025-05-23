В пиццу «Маргарита» наложили фальсифицированный сыр

Роскачество провело исследование сыра в пиццах «Маргарита» наиболее известных пиццерий и в полуфабрикатах. По итогам проверки в 6 из 20 образцов был выявлен фальсифицированный сыр, сообщили ТАСС в Роскачестве.Так, в пиццах торговых марок «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh x Траттория сыроварня», «Империя пиццы», «PizzaSushiWok» и «ПиццаН», несмотря на то, что был заявлен сыр Моцарелла, в действительности было выявлено подобие сыра на растительной основе. В пиццах «Додо пицца», «Папа Джонс» и Il Patio была возможна частичная замена молочных жиров растительными.Уточняется, что пицца «Маргарита» была выбрана для исследования, поскольку в составе других видов пицц больше ингредиентов, в которых присутствуют растительные жиры, в то время как в «Маргарите» риск примесей и ложноположительных результатов минимален.В маркировке закупленных пицц «Маргарита» ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Лабораторные анализы доказали их наличие в некоторых образцах. Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции, подчеркнули в Роскачестве.