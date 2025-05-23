Общество 23.05.2025 в 10:17

В пиццу «Маргарита» наложили фальсифицированный сыр

Роскачество обнаружило в блюдах тотальную замену молочных жиров на растительные
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Текст: Иван Иванов
В пиццу «Маргарита» наложили фальсифицированный сыр
Фото: freepik.com
Роскачество провело исследование сыра в пиццах «Маргарита» наиболее известных пиццерий и в полуфабрикатах. По итогам проверки в 6 из 20 образцов был выявлен фальсифицированный сыр, сообщили ТАСС в Роскачестве.

Так, в пиццах торговых марок «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh x Траттория сыроварня», «Империя пиццы», «PizzaSushiWok» и «ПиццаН», несмотря на то, что был заявлен сыр Моцарелла, в действительности было выявлено подобие сыра на растительной основе. В пиццах «Додо пицца», «Папа Джонс» и Il Patio была возможна частичная замена молочных жиров растительными.

Уточняется, что пицца «Маргарита» была выбрана для исследования, поскольку в составе других видов пицц больше ингредиентов, в которых присутствуют растительные жиры, в то время как в «Маргарите» риск примесей и ложноположительных результатов минимален.

В маркировке закупленных пицц «Маргарита» ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Лабораторные анализы доказали их наличие в некоторых образцах. Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции,  подчеркнули в Роскачестве.
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