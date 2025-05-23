Очередная жертва аферистов в Бурятии рассталась с половиной миллиона рублей

Целая группа мошенников, которые по очереди представлялись сотрудниками Иркутскэнергосбыта, портала Госуслуг, ФСБ и Росфинмониторинга запугали жительницу Улан-Удэ пособничеством терроризму и забрали все ее накопления, которые она хранила в золоте. Женщина до последнего велась на их легенды, пока не поговорила с сестрой. Только после этого она обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что в мессенджере с ней связался мужчина, представился сотрудником Иркутскэнергосбыта и сообщил, что необходимо заменить электросчетчики. Для оформления заявки ей необходимо продиктовать код из сим-сообщения, поступившего через портал Госуслуг. Не раздумывая, женщина выполнила требование звонившего. Позже ей позвонили в мессенджере и представились специалистом Госуслуг. Ей сказали, что ее личный кабинет взломали мошенники и оформили доверенность на распоряжение всеми ее денежными средствами на три года. Далее к разговору подключились специалисты «ФСБ» и «Росфинмониторинга», пригрозив, что гражданка несет уголовную ответственность за спонсирование террористов, - рассказали в полиции республики.

По указанию «специалиста Росфинмониторинга» женщина отправилась в отделение банка, сняла со своего расчетного счета 61 грамм золота 585 пробы и перевела его в 513 тысяч рублей. Деньги она перечислила на свой расчетный счет.

- Далее по указанию аферистки она установила на телефон приложение по бесконтактной оплате и направилась к банкомату, где внесла на указанный мошенниками счет 513 тысяч рублей. Вечером ей позвонила сестра, после разговора с которой гражданка поняла, что попалась на уловки аферистов, - добавили в полиции.

Фото: loon.site