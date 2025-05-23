Общество 23.05.2025 в 10:34
Студенты-волонтеры в Бурятии помогли матери участника СВО
Они вскопали ей огород, убрали сорняки и покрасили палисадник
Студенты-волонтёры Бурятского республиканского индустриального техникума помогли матери участника СВО Мыдыгме Дондоковой подготовить огород. Они вскопали землю, убрали сорняки и покрасили палисадник.
- Студенты из образовательных учреждений города являются активистами центра добровольчества Управления по делам молодежи Администрации Улан-Удэ. С начала года они оказали помощь по 11 заявкам, - рассказали в администрации города.
Волонтёры помогают и в бытовых делах: моют окна, проводят уборку, ухаживают за территорией и многое другое.
Фото: администрация Улан-Удэ