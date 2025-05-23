Студенты-волонтеры в Бурятии помогли матери участника СВО

Студенты-волонтёры Бурятского республиканского индустриального техникума помогли матери участника СВО Мыдыгме Дондоковой подготовить огород. Они вскопали землю, убрали сорняки и покрасили палисадник.





- Студенты из образовательных учреждений города являются активистами центра добровольчества Управления по делам молодежи Администрации Улан-Удэ. С начала года они оказали помощь по 11 заявкам, - рассказали в администрации города.

Волонтёры помогают и в бытовых делах: моют окна, проводят уборку, ухаживают за территорией и многое другое.

Фото: администрация Улан-Удэ