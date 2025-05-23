В Бурятии наказали нерадивого подрядчика

Прокуратура Муйского района наказала компанию «Амиком», которая должна была выполнить благоустройство территории, однако к работам так и не приступила.Как рассказали в надзорном ведомстве, согласно контракту, заключенному МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» администрации Муйского района и ООО «Амиком», компания должна была выполнить работы по благоустройству общественной территории в Таксимо. Однако подрядчик к выполнению обязательств не приступил, после чего районные власти вынуждены были расторгнуть с ними контракт и в последующем заключить новый контракт с другим предпринимателем по более высокой цене. Таким образом, из-за бездействия «Амикома» районному бюджету был нанесен ущерб.Для его взыскания прокуратура в интересах муниципалитета подала иск в Арбитражный суд. Там требования надзорщиков удовлетворили, взыскав с компании 370 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.