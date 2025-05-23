Общество 23.05.2025 в 11:09

Курс доллара рухнул ниже 80 рублей

В Бурятии ждут удешевления импортных товаров
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Текст: Иван Иванов
Курс доллара рухнул ниже 80 рублей
Фото: архив «Номер один»
Официальный курс доллара впервые за два года опустился ниже 80 рублей. На вчерашний день, 22 мая, Центробанк установил его на уровне 79,75 рубля. С начала 2025 года рубль укрепился к доллару, причем с начала марта рост составил около 11%.

Причин, как считают эксперты, опрошенные газетой «Известия» несколько, но главное: валюта внутри России стала малоинтересным активом, поскольку ее сложно куда-то вывезти или выгодно разместить. В свою очередь вложения в рублевые активы по-прежнему приносят хорошую прибыль с учетом высоких реальных ставок.

Кроме того, с приходом Дональда Трампа в Белый дом США выступают за налаживание диалога с Москвой и скорейшее завершение конфликта на Украине. Отказ от попыток обеспечить международную изоляцию России спровоцировал интерес западных инвесторов к российскому рынку, особенно с учетом высокой доходности активов на фоне ставки ЦБ.

Еще один фактор усиления рубля — повышенные объемы продажи валюты экспортерами на внутреннем рынке. Так, с начала года они продавали около 90% своей валютной выручки при норме 36%.

Также в 2025 году бюджет недополучил 65,6 млрд рублей плановых нефтегазовых доходов. Чтобы поддерживать рубль, правительство перешло к продаже валюты.

В ближайшее время рубль продолжит укрепляться из-за приближения налогового периода. Вероятно, до конца мая рубль будет торговаться в диапазоне 79–86 за доллар.

Установившийся курс не выглядит равновесным. В 2019–2020 годах доллар стоил около 70 рублей. Однако разница в накопленной инфляции между Россией и США с тех пор составила около 30%.

В среднесрочной перспективе рубль, вероятно, ослабнет. Опрошенные ЦБ эксперты считают, что к концу года курс может достигнуть около 95 рублей за доллар. В Минэке ожидают, что курс будет выше — около 98 рублей за доллар.

Пока же в Бурятии надеются, что импортные товары и услуги подешевеют на коротком промежутке. По крайней мере туроператоры Бурятии фиксируют снижение цен на туристические поездки в Турцию, Египет и Тайланд на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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