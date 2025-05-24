В Бурятии откроют небесные врата

Во время тайлагана шаманы подготавливают несколько тахилов – четыре алтаря для почитания своих божеств. На них, как правило, присутствуют зула и девять белых блюд: творог, сметана, молоко, арса, тарак, урмэ, а также сыр, саламат и тарасун. Последнее нас интригует больше всех – ведь это водка.

«Тэнгэри» – религиозный центр шаманов – собирается провести старинный ритуал, насчитывающий не одно тысячелетие своего существования. Большинство глубоко верующих людей, разумеется, о нем слышали. Это не что иное, как тайлаган – чествование богов, в простонародье же – открытие небесных врат. Предназначение духовного мероприятия нацелено на получение благословения от небожителей. По сути, со дня на день наступит время, дарующее нам благополучие во всем. Но вот при чем тут водка, сладости и знаменитая триада Эрын гурбан наадан, об этом узнал корреспондент «Номер один».По представлениям тэнгрианства, открытие небесных врат является одним из самых древних ритуалов почитания. Суть обряда заключается в поклонении божествам, пребывающим сразу в трех измерениях: верховном, срединном и нижнем мирах.Предания гласят, что верхняя часть – небесная – это мир богов и светлых духов. Он состоит из нескольких ярусов, каждый из которых выступает обителью того или другого божества. На самой верхней располагается великий дух небес – Тэнгри. Срединный мир – земля – простор для обитания людей, зверей и духов окутывающей нас природы. А вот подземный – нижний ареал – всегда был полон темных духов и людей, чем срок в срединном мире подошел к концу.Легенды говорят, что измерения соединялись деревом, которое могучими корнями уходило в нижний мир, ветвями с золотыми листьями тянулось прямиком в обитель Тэнгри, а ствол его был стержнем для привычного нам мироздания. Оно символизировало гармонию.– У каждой культуры есть свои уникальные традиции, которые ярко выражают ее сущность и наполненность. Открытие небесных врат – это очень древняя традиция, берущая свое начало еще во времена зарождения нашей эры. Точной даты, увы, не найти, но богов почитали всегда. Заметьте, именно богов… – делая акцент на количестве, делится нажитыми познаниями верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев. – Многобожие было у египтян, у греков, оно в том числе наблюдалось у представителей Северной Европы и Скандинавии. Не говоря уже о славянском язычестве, считавшем, что все реки и озера, леса и поля являлись некими домами добрых и злых духов.Природа – фундамент многобожия. Она тесно связана с повторением циклов: день сменяет ночь, тепло сменяет мороз и т. д. Глядя на это с религиозной точки зрения, можно считать, что одни боги приходят на смену другим.– Открытие небесных врат символизирует не только пробуждение природы, но и приход божеств, как родовых, так и небесных. В такой момент любой желающий способен посетить шаманский тайлаган и попросить о том, чтобы наступающее время было благосклонно. Касалось это издревле различных частей жизни: хозяйственной деятельности, здоровья, судьбоносных решений… То есть моментов нахождения человека на перепутье. Сомневаясь, люди взывали к небожителям и просили их дать совет для дальнейшей реализации планов, – рассказывает Баир Цырендоржиев. – Тайлаган – это в том числе начало нового цикла, пробуждение окружающего нас мира.Поэтому традиционно открытие небесных врат проводят именно весной, в так называемую пору возрождения.– У большинства бурят-монголов существовало три обряда-тайлагана: весенний, летний и осенний. Нас в данном случае интересует именно весенний. У христиан это день памяти святителя Николы Вешнего, который связан непосредственно с началом теплого сезона. Как ни крути, но в разных верах все было тесно переплетено с природой. Для нас, как только начинала куковать кукушка, был знак, что боги скоро явятся с небес. А осенью, с приходом первых хлопьев снега, наоборот, что боги скоро нас покинут, отправившись на временный покой, – трактует верховный шаман религиозного центра. – Природа как бы засыпала вместе с ними, укутываясь зимним одеялом. Заканчивался цикл закрытием небесных врат.Один из этапов предстоящего обряда – подношение в виде молодой березовой рощи, которую шаманы будут обходить, разбрызгивая содержимое торик – пиалы с освященным молоком.– Береза является белым деревом, так как у него белесая береста. Такой цвет всегда считался ознаменованием света, который, в свою очередь, выступает символом мудрости, духовности и учения. Поэтому именно это дерево обозначает соединение миров и выступает недолговечным местом пребывания божеств, – объясняет Баир Цырендоржиев. – Как только небожители решат принять свой новый дом, шаманы перейдут к молебну, попутно погружаясь в транс.– Люди регулярно украдкой по возможности интересуются: ну почему же алкоголь, он ведь считается продуктом одурманивающим. На самом деле раньше таковым он не был. Алкоголь присутствовал в довольно широком спектре вероисповеданий и применяется в них по сей день. Я бывал в разных местах и спрашивал об этом у народа. У духовных людей в Африке, в Индонезии, в Европе алкоголь всегда считался продуктом, который добывался из земли. У нас, например, он перегонялся из молока – продукта священного, – отмечает верховный шаман. – То есть корова насыщалась травой, а после выработала молоко. Проходя этапы брожения, оно превращалось в дистиллят – молочную водку, которая являлась уже конечным вариантом белой пищи, вышедшей ранее из земли. Позднее люди стали алкоголь потреблять, но это уже плохое. А изначально данное действие несло совершенно иную смысловую нагрузку.В тэнгрианстве дистиллят – это знак уважения. Так что водка по праву является одним из продуктов, присутствующих среди других подношений.Шаманы работают в разных традициях, поэтому состав подношений может отличаться исходя из территории проживания и родоплеменных правил, но зачастую везде фигурирует чай.– С древних времен он считался продуктом встречи. Когда человек приходил в чей-то дом, хозяин был обязан поздороваться и пригласить его испить чая. Это делалось даже не столько в знак уважения, сколько в знак почитания божеств, пришедших вместе с тем человеком, – говорит верховный шаман.Помимо жидких продуктов питания, в обрядах используются мучные изделия: хлеб, пряники, вафли, зефир, конфеты и прочие вкусности. Привычным подношением они стали несколько позже, поскольку ранее у бурят-монголов их не было.– Сейчас им отдается огромное предпочтение, – добавляет Баир Цырендоржиев. – Сладости считаются самым вкусным лакомством, которое все очень любят. Собственно, поэтому они и подносятся… Вкусно же.Чествование богов всегда считалось праздником, на котором собиралось много-много людей. Дарханы несли свою службу аж несколько дней. Первый был посвящен подготовке, второй – началу молебна, длившегося до самого утра третьего дня. После этого проходила спортивная триада Эрын гурбан наадан – «Состязания трех мужей».– Борьба, скачки и стрельба из лука. Без этого никуда. Сейчас, правда, данную традицию реализует дацан, буддисты. Но когда-то они переняли это именно у тэнгрианства, – констатирует верховный шаман.Завершая наше небольшое путешествие вглубь истории, хочется ненадолго вернуться к настоящему. Религиозный центр шаманов «Тэнгэри» проведет открытие небесных врат утром 25 мая. Большой молебен на этот раз отличится тем, что во время тайлагана первый раз будет задействован cагаан hулдэ – трезубцев Чингисхана, который был передан нашим шаманам хранителями китайского комплекса имени легендарного полководца.– Он впервые окажется окроплен молоком белой кобылы на нашей земле, в Бурятии. Во время открытия небесных врат это божество наконец-то займет свое место среди множества других божеств, – заключает верховный шаман религиозного центра «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев.