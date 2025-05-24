От театра до фермы

Илья Краснопеев к своим 30 годам успел поработать в абсолютно разных сферах. Парень окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, играл в театре Виктюка в Москве, снялся в кино, работал в «Академии футбола» в Бразилии, бортпроводником в «Аэрофлоте», открывал хостел на Байкале. Сейчас Илья решил заняться фермерством - он уже купил улья и прошел курсы пчеловодов.Творчеством Илья занимался с детства - ходил на разные кружки, но по-настоящему театральным искусством увлекся, когда переступил порог театральной студии. После окончания школы он решил связать свою жизнь со сценой.Поступить в Улан-Удэ Илье не удалось - ему сказали, что не подходит по внешним данным. Но юноша не сдался и поехал покорять Москву. В столице он стал студентом Театрального училища им. М. С. Щепкина. Во время учебы парня из Бурятии больше всего привлекали театральные практики: сценические движения, фехтование, танцы.Помимо спектаклей, он начал сниматься в кино. Первым известным проектом, в котором нашему земляку удалось «засветиться», стал сериал «Склифосовский». Произошло это в 2017 году, когда снимался шестой сезон популярной теленовеллы. Илье удалось поработать с известными актерами: Максимом Авериным, Еленой Яковлевой, Марией Куликовой и др.Это могло бы стать ступенькой к старту в мир большого кино, однако Илья понял, что уже не видит свое будущее в мире кино и театра. Тем не менее училище Илья окончил, хоть и без особого энтузиазма. Устроился в театр Романа Виктюка, где отработал три года. По словам Краснопеева, руководитель театра придерживался консервативных взглядов и был против экспериментов и новых режиссеров. Молодому актеру же хотелось движения, новизны, поэтому он отпросился в театре и уехал на гастроли в Германию с другим проектом.По возвращении Илья узнал, что его исключили из работы в спектаклях и он должен поговорить с режиссером, извиниться за свой поступок. Однако это лишь подтолкнуло артиста к тому, чтобы уйти из сферы искусства.Уволившись из театра, уроженец Бурятии устроился бортпроводником в «Аэрофлот». Парил над облаками Илья в течение двух лет. В 2021 году парень приехал в Бурятию - умер отец. В Москву решил больше не возвращаться и остался дома, чтобы помогать маме и младшему брату.На родине он решил полностью сменить деятельность и открыл хостел на Байкале, в Гремячинске. Почему именно хостел? До своего возвращения в республику Илья много путешествовал: бывал в Бразилии, Доминикане, Таиланде, Камбодже, Турции, Парагвае и ряде европейских стран. В этих поездках он внимательно наблюдал за местной жизнью, общался с людьми, пытался примерить лучшие идеи на себя и думал о том, как их реализовать на родине.- У меня кардинально поменялся образ мышления. Я понял, что хочу открыть хостел. Это не просто место, а сообщество для людей, свободных духом, - отмечает наш собеседник.Помимо хостела, парень занялся и туристической привлекательностью села Гремячинск. Предприниматель отмечает, что, несмотря на современные технологии, найти информацию об интересных местах и путях к ним по-прежнему сложно.- Туристы приезжают на Байкал, и часто все у них заканчивается только выпивкой. Хотелось, что-то изменить, чтобы было по-другому. Ведь на Байкале столько интересного можно увидеть. И я решил поспособствовать появлению новых мест для активного отдыха, - говорит Илья.Сказано - сделано. В конце 2022 года на выезде из Гремячинска появилась смотровая площадка благодаря республиканскому гранту.- Там был маленький пятачок земли. Неделю работал огромный грейдер. Была скала, мы преодолели много сложностей, но благодаря моим друзьям и команде все удалось. Таблички с мотивирующими надписями по пути к вершине рисовала моя знакомая - художник Ирина Баинжурова. Цель при создании этих табличек была одна - подарить людям радость от нахождения на природе. Чтобы, поднимаясь на смотровую площадку, туристы думали не о том, сколько еще идти, а наслаждались моментом, рассматривали окружающие их пейзажи и погружались в атмосферу, - рассказывает наш собеседник.К сожалению, некоторые таблички так сильно кому-то понравились, что исчезли с тропы. И, возможно, теперь украшают чей-то участок. По словам Ильи, исчезло несколько штук. Некоторые указатели пришли в негодность и требуют реставрации - их предприниматель забрал на ремонт.Помимо смотровой площадки бизнесмен на личные средства создал туристическую карту Гремячинска. Большие щиты с указанием всех социальных объектов, магазинов, кафе и гостиниц, а также достопримечательностей наш собеседник установил в центре села и на вершине смотровой площадки.Однако в 2023 году хостел пришлось закрыть - по словам нашего героя, упал спрос и сократилось число туристов. В это же время Илью позвали работать в Бразилию в «Академию футбола». Краснопеев отлично владеет португальским и английским языками. В Бразилии уроженец Бурятии проработал полтора года и вернулся домой.- По наследству от отца мне досталась земля в селе Красноярово Иволгинского района. А поскольку сейчас земли, которые не используются в сельском хозяйстве, изымают или накладывают штрафы на их владельцев, я решил, что пора заняться фермерством. Сфера эта для меня абсолютно новая, знаний никаких не было, как и знакомых, друзей, которые могли бы об этом рассказать, - признается начинающий фермер.Источником вдохновения для бывшего актера и хостельера стало британское реалити-шоу «Ферма Кларксона». Это документальный сериал о Джереми Кларксоне и его ферме, расположенной в Котсуолд-Хилс. Первый сезон вышел в эфир в июне 2021 года. По сюжету Джереми Кларксон купил около тысячи акров земли, включая ферму Кердл-Хилл, являющуюся частью поместья Сардсен.Посмотрев английское шоу о сельском хозяйстве, Илья задумался, а есть ли что-то подобное в России - какой-то сериал или шоу.- Я искал контент, но нашел лишь сериалы о том, что фермерство - это ужасно, что люди кое-как выживают и сводят концы с концами. Смотришь на это и думаешь, что агробизнесом вообще нельзя заниматься. Нет ни достатка, ни эстетики… Молодежи такое точно не понравится. Но идеи Кларксона меня зацепили, я понял, что могу сделать что-то подобное, причем с туристическим уклоном, поскольку в туризме работал, был хостельером, много путешествовал по миру, - объясняет свой замысел улан-удэнец.Краснопеев решил с нуля организовать свое крестьянско-фермерское хозяйство «Там, где рассвет» в селе Красноярово Иволгинского района. Также молодой человек хочет запустить реалити-шоу о создании этой фермы в республике - по аналогии с «Фермой Кларксона». Для осуществления задумки он собирает средства на краудфандинговой платформе Planeta.ru.- Меня зовут Илья, и я верю в силу больших перемен. Выпускник Щепкинского театрального училища 2016 года, я прошел путь от актера театра Виктюка до руководителя футбольной академии в Бразилии. После десяти лет путешествий по миру судьба привела меня в удивительное место – село Красноярово в Бурятии, где древние традиции встречаются с современностью, - пишет парень на Planeta.ru.По его словам, реалити-шоу «Илюхина ферма» - это больше, чем сельскохозяйственный проект.- Это место, где городской житель может заново открыть для себя связь с землей, где инновации гармонично переплетаются с вековыми традициями бурятского фермерства. Мы создаем пространство, где современные технологии помогают сохранять и развивать древние практики земледелия, - описывает свой замысел Илья.Начинающий агробизнесмен планирует реализовать свой проект в три этапа. Первый, который стартует в этом году - «Основы фермерства». Планируется открытие современной хлебопекарни с традиционной бурятской печью, запуск умной пасеки с системами мониторинга и организация экологичного птицеводства.Второй этап - «Благородные олени» (2026 год). Краснопеев планирует построить современную оленью ферму по европейским стандартам.На третьем этапе - «Экотуризм будущего» (2027 год) - планируется построить экоотель, разработать маршруты по священным местам и создать фермерский ресторан с блюдами бурятской кухни.В рамках проекта, запущенного 1 апреля, Илья надеется собрать 5 млн рублей. Сейчас есть чуть более 53 тыс. рублей.К новому делу наш земляк подошел серьезно: в БГСХА окончил курсы пчеловодов и уже закупил семь автоматизированных ульев. Также начинающий фермер проходит обучение в «Школе фермера». Кроме того, Краснопеев надеется выиграть грант от минсельхоза на реализацию своего стартапа.- Все улья будут оснащены датчиками, электронными весами, и можно в режиме онлайн наблюдать за пчелами. Также планирую запустить пчелошеринг - люди смогут арендовать улей на моей пасеке и в режиме онлайн следить за ним. В будущем собираюсь также организовать экскурсии на пасеку для школьников, - рассказывает о своих грандиозных планах наш собеседник.В БГСХА, где Илья учился на пчеловода, ему подарили книгу «Травник». Благодаря ей новичок в мире фермерства определился с тем, что посеет на своей пасеке.- Выбрал десять потрясающих трав, которые, уверен, создадут идеальную атмосферу. Сейчас ищу, где купить семена. Уже написал в пару крупных оптовых сетей, жду ответа. Планирую высаживать травы между рядами ульев, и в голове уже сложилась картинка - это будет просто волшебно, - делится наш собеседник.На вопрос о том, не жалеет ли Илья о своем возвращении в Бурятию, он уверенно ответил, что понимание того, в каком потрясающем месте мы живем, пришло к нему после того, как он повидал мир.- Бурятия - это настоящая кладезь природных богатств, нужно всем показывать, какая она прекрасная и чудесная. Я влюблен в наш регион и считаю, что ничего красивее в жизни не видел. Всегда скучал по родине и не жалею, что вернулся сюда. Всем, кому не нравится республика, советую уехать, посмотреть другие города, может быть, даже страны и убедиться в том, что ничего лучше и круче Бурятии нет, - заключает Илья Краснопеев.Фото: предоставлено И. Краснопеевым